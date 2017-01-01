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Kardemir Karabükspor'da Osmanlıspor mesaisi

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 21:39
Kardemir Karabükspor'da Osmanlıspor mesaisi

KARABÜK (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 8 Mayıs Pazartesi günü sahasında Osmanlıspor ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde Çamlık Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular, pas ve kontrol çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.

İdmana, izinli olan Yevgen Seleznov, Andriy Bliznichenko ve Serdar Deliktaş katılmazken, sakatlığı bulunun Kerim Zengin koşu yaptı.

Kırmızı-mavili ekip, çalışmalarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.


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