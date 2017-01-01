Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Bursa Büyükşehir Belediyesi
Hakemler: Halis Özkahya, Kemal Yılmaz, Süleyman Özay
Bursaspor: Harun Tekin, Aziz Eraltay, Ertuğrul Ersoy, Şamil Çinaz, Onur Atasayar, Merter Yüce, Faty (Dk. 45+3 Jorquera), Mert Örnek (Dk. 46 Kubilay Kanatsızkuş), Batalla, John, Stancu (Dk. 80 Sercan Yıldırım)
Galatasaray: Muslera, Sabri Sarıoğlu, Ahmet Çalık, Hakan Balta, Carole, Yasin Öztekin, Selçuk İnan (Dk. 67 De Jong), Tolga Ciğerci (Dk. 67 Josue), Bruma, Sneijder, Podolski (Dk. 79 Eren Derdiyok)
Goller: Dk. 5 Ertuğrul Ersoy (Kendi kalesine), Dk. 45 Bruma, Dk. 58 Ahmet Çalık, Dk. 60 Podolski, Dk. 89 Yasin Öztekin (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 36 Tolga Ciğerci (Galatasaray), Dk. 44 Faty, Dk. 89 Şamil Çinaz (Bursapor)
BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, deplasmanda Bursaspor'u 5-0 yendi.
58. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan kazanılan serbest atışı kullanan Sneijder, topu arka direğe doğru gönderdi. Pozisyonu iyi takip eden Ahmet Çalık, kafayla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 0-3.
60. dakikada Galatasaray bir gol daha buldu. Sneijder'in ara pasıyla hareketlenen Podolski, kaleci Harun ile karşı karşıya kaldı. Alman futbolcu, topu ceza yayı üzerinden filelere gönderdi: 0-4.
68. dakikada Galatasaray atağında Sneijder'in ceza sahası dışından sert şutunda, top yandan az farkla auta çıktı.
77. dakikada Galatasaray, Bruma ile net bir pozisyondan yararlanamadı. Bursaspor defansının hatasından faydalanarak kaptığı topla ceza sahasına doğru yönelen Portekizli futbolcunun çektiği sert şutta, meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla auta gitti.
88. dakikada sağ kanattan hareketlenen Sabri Sarıoğlu, topu ön direğe doğru ortaladı. O bölgeye zamanında hareketlenen Eren Derdiyok, topa gelişine vurdu. Kaleci Harun Tekin'in göğsüne çarpan topu Bursaspor defansı uzaklaştırdı.
89. dakikada Galatasaray farkı 5'e çıkardı. Bursaspor ceza sahası içinde oluşan karambolde Yasin Öztekin, sağ çaprazdan sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-5.
Karşılaşma, 5-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.