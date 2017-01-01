Suriye'deki iç savaş

KİLİS (AA) - Suriye'nin Bab ilçesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Suriyeli, Kilis'te tedavi altına alındı.
Halep kentine bağlı Bab ilçesinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile terör örgütü DEAŞ arasında çıkan çatışmaların ardından bölgeden kaçan teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Suriyeli, yakınları tarafından Türkiye sınırına getirildi.
112 Acil Servis ekibince sınırdan alınan yaralı, ilk müdahalenin ardından Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.