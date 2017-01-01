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Maçın ardından

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 23:49

BURSA (AA) - Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, iyi futbol ve galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Tudor, maçın ardında düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta Fenerbahçe ile oynadıkları ve 1-0 kaybettikleri maçta ortaya koydukları ruhu ve iyi oyunu, bu akşamki karşılaşmada da sahaya yansıttıklarını söyledi.

"O ruhu sahaya yansıttığımız zaman kalite de ortaya çıkıyor ve akabinde galibiyet geliyor." diyen Tudor. "Bu iki maçta arzu ve ruhla geleceğimizi bundan inşa etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Tudor, kalan 5 maçta da aynı ruhu yansıtmaya çalışacaklarını aktararak, "Başakşehir maçından sonra çok değişiklikler oldu. Bu takımın içinde kalması gereken konular. Bu değişikliklere istinaden son 2 haftada hepinizin fark ettiği gibi iyi bir Galatasaray var sahada. 2 maçta da o ruhu ortaya koyan bir Galatasaray var. Bugün iyi oynadığımız ve bu şekilde galip geldiğimiz için çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Geçen haftalarda kendisine yönelik yapılan eleştirilere ilişkin sorulan soruyu ise Tudor, şöyle yanıtladı:

"Televizyon seyretmediğim ve gazeteleri takip etmediğim için sadece tahmin etmiştim. Fakat bu da bu işin bir parçası. Konuşan kısımda olmak her zaman kolay. Konuşmak daha kolay oluyor. Herkes futbol hakkında konuşabiliyor. Konuştuğuna da inanabiliyor. Futbolun içinde olmasalar da insanlar kendilerine inandırarak konuşuyorlar. 'Şu oyuncu oynamalıydı' şeklindeki konuşmaların hiçbir kanıtı olmuyor. Dışarıdan her şey çok kolay gözüküyor ama içeriye gelseniz dışarıda görülmeyen bazı problemleri görebilirsiniz. Konuşmaya vergi gelene kadar bu böyle devam edecek."

Öte yandan karşılaşmada Bursasporlu Faty'le çarpışan Galatasaraylı futbolcu Ahmet Çalık'a özel bir ilaçla yapılan ve yüz için özel geliştirilen pens dikiş tedavisi uygulandı.

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