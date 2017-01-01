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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Antalya'da falezlerden düşen kazazedeyi kurtarma operasyonu

02 Mayıs 2017 Salı, 01:51

ANTALYA (AA) - Antalya'da falezlerden kayalıklara düşerek ayağı kırılan kişiyi itfaiye ekipleri bulunduğu yerden çıkardı.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Özcan Parkı'nda falezlerin üstünde denizi seyrederken dengesini kaybeden İbrahim H. (37), kayalıklara düştü. Ayağı kırılan ve bulunduğu yerden kendi imkanlarıyla çıkamayan İbrahim H, bağırarak çevredekilerden yardım istedi.

Sesleri duyan bir vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Karanlıkta el fenerleriyle patika yolu takip eden sağlık görevleri İbrahim H'ye ulaşarak ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra sedyeye konulan kazazede, itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Ekiplerin sedyeye koyduğu İbrahim H, "Ayakkabım çıkmıştı, onu da unutmayın." dedi. Bulunan ayakkabı sedyenin üstüne konularak yaralıyla yukarı taşındı.

Olayı görerek polise ihbarda bulunan Orhan Açıkgöz, İbrahim H'ye, "Aşağıya kadar niçin indin, ne işin vardı orada. Ben olmasaydım sabaha kadar orada kalacaktın." ifadelerini kullandı.

Açıkgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İmdat, kurtarın beni." diyen İbrahim Ç'nin yardım çığlığını duyarak sesin geldiği yönü kontrol ettiğini söyledi.

Önce kazazedenin denize düştüğünü zannettiğini belirten Açıkgöz, "Hemen polise bildirdim. Çok hızlı bir şekilde ekipler geldi. Arkadaşın ayağı kırılmış, o nedenle çıkamamış." diye konuştu.

Antalya Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak kırılan sağ ayağı alçıya alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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