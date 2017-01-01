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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Düştüğü bahçede mahsur kalan çakal kurtarıldı

02 Mayıs 2017 Salı, 03:18
Düştüğü bahçede mahsur kalan çakal kurtarıldı

BURSA (AA) - Bursa'da duvarlarla çevrili bir bahçeye düşen çakal, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekibince kurtarılarak doğaya salındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesinin Uludağ eteklerinde yer alan İvazpaşa Mahallesi Tezveren Caddesi'nde Cansu Aksoy'a ait evin, kot farkından dolayı zeminin 3 metre aşağısında bulunan bahçesine 4 gün önce bir çakal düştü.

Bir süre sonra duvarlarla çevrili bahçesinden gelen sesleri duyan Aksoy, dışarı çıkıp kontrol ettiğinde çakalı görünce paniğe kapıldı.

Aksoy, çakalın bir gün geçmesine rağmen bahçeyi terk etmemesi üzerine pencereden attığı yiyeceklerle onu besledi.

Hayvanı beslemeye devam eden kadın, daha sonra NAK ekibine ulaştı.

Söz konusu eve gelen bir veterinerin de aralarında bulunduğu 7 kişilik ekip, Orman Bölge Müdürlüğünden temin ettikleri demir kafesle bahçeye girdi. Ekibin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından hayvanın saklanabileceği bütün yerler kapatıldı. En son dolabın arkasına giren çakal, ekip tarafından yakalanarak demir kafese konuldu.

Çakal, veterinerin kontrolünün ardından Uludağ yolunda bulunan Yiğitali Mahallesi'ndeki ormanlık arazide doğaya bırakıldı.

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