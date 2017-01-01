Adana'da kapkaç zanlısı yakalandı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ADANA (AA) - Adana'da bir kişinin, içinde ziynet eşyasının bulunduğu çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde İsmet Zühal Karakayalar, evinin bulunduğu apartmana eşiyle girmek üzereyken arkasından yaklaşan bir kişi, içinde yaklaşık 20 bin lira değerinde ziynet eşyasının olduğu çantasını elinden alıp kaçtı.

Karakaya'nın ihbarı üzerine polis ekipleri zanlıyı yakalamak için bölgede araştırma başlattı.

Ekipler, bölgede yaptıkları çalışmayla verilen eşkale uyan 17 yaşındaki M.A'yı olayın şüphelisi olarak gözaltına aldı.

Şüphelinin yakalandığı bölgede yapılan aramada da ziynet eşyalarının olduğu çanta bulunarak sahibine teslim edildi.

Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilen şüphelinin ailesinin iki günden bu yana ondan haber alamadığı ve kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.