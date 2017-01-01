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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Bursa'daki FETÖ/PDY operasyonu

02 Mayıs 2017 Salı, 09:40

BURSA (AA) - Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir kitabevinde gizli toplantı yaparken suçüstü yakalanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Polis ekipleri, soruşturma çerçevesinde örgüt üyesi bazı kişilerin kent merkezinde bir kitabevinde toplantı yapacağı ihbarını almış, söz konusu adrese düzenledikleri baskında, "ByLock" kullandıkları tespit edilen 7 öğretmen, bir muhasebeci ile 2 kitabevi çalışanını suçüstü yakalamıştı.

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