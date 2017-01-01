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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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Nişanlı çifti trafik kazası ayırdı

02 Mayıs 2017 Salı, 09:45

KONYA (AA) - Konya'da meydana gelen trafik kazasında damat adayı hayatını kaybetti, nişanlısı ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzzettin Öztürk (29) idaresindeki 48 EU 662 plakalı otomobil, Konya-Adana karayolunun 23. kilometresinde refüje çarptı.

Kazada sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi, ağır yaralanan Sevim Ergüner (28) Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, aracın bagajında gelinlik buldu. Otomobildekilerin nişanlı olduğu ve kısa bir süre sonra evlenecekleri öğrenildi.

Öte yandan, ekipler olay yerinde inceleme yaparken Ergüner'in çalan telefonunu açan jandarma personeli, yaralının durumu hakkında iş arkadaşı olduğunu söyleyen kişiye bilgi verdi.

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