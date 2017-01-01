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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Tartıştığı babasını baltayla öldürdüğü iddiası

02 Mayıs 2017 Salı, 09:54

SAMSUN (AA) - Samsun'un Yakakent ilçesinde bir kişinin tartıştığı babasını baltayla öldürdüğü iddia edildi.

İddiaya göre, Dikencik Mahallesi'ndeki evlerinin önünde S.İ. ile babası Kazım İ. (74) arasında tartışma çıktı. S.İ, tartışma sırasında baltayla başına vurduğu babasını öldürdü.

Babasının cesedini yakınlardaki ahıra götürerek parçalara ayıran ve kazdığı çukura gömen S.İ. daha sonra kaçtı.

Babasından haber alamayan diğer oğlu S.İ, ev ve çevresinde arama yaptı. S.İ, ahırda bir yerin kazıldığını fark edince yaptığı araştırmada babasının cesediyle karşılaştı.

İhbar üzerine eve gelen Yakakent Jandarma Komutanlığı ekiplerinin incelemesinin ardından Kazım İ'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma ekipleri, S.İ'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


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