Kayseri'de cinayet

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de meydana gelen silahlı saldırı sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi'ndeki bir oto tamir dükkanına, kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Dükkanda bulunan Ali Türkmen, Yusuf G. ve Mehmet Ö, çeşitli yerlerinden yaralandı.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ali Türkmen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yusuf G. ve Mehmet Ö'nün tedavileri sürüyor.
Zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.