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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Suriye Türkmen ve Arap Aşiretleri Birliği:

02 Mayıs 2017 Salı, 10:20

ŞANLIURFA (AA) - Suriye Türkmen ve Arap Aşiretleri Birliği, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ı yok ederek, yerine bir terör devletçiğinin kurulmasına asla izin vermeyeceklerini bildirdi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Suriye'de işgalci konumundaki terör örgütü DEAŞ'ın, terör devleti kurmak isteyen PKK/PYD ile bir farkının bulunmadığı belirtildi.

Kendilerine miras olarak kalan toprakları terör örgütlerine bırakmalarının mümkün olmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rusya, ABD ve İran'ın desteğiyle terör örgütü DEAŞ'ın yok edilip yerine başka bir terör örgütünün getirilmesi Suriye'yi bölmeye yöneliktir. Terör örgütlerine karşı mücadele ederek malımızı ve canımızı bu uğurda feda ettik. Terör örgütü DEAŞ'ı yok etmek yerine etnik bir terör devletçiğinin kurulmasına izin veremeyiz. Suriyeli Türkmen ve Araplar olarak tüm gücümüzle Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'ın emrindeyiz. Terör örgütleriyle mücadele etmek bahanesiyle terör devleti kurmaya çalışan işgalci teröristleri durdurmak için mücadele etmelerini ve daha fazla uzamaması için bize destek olmalarını bekliyoruz."

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