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Tunceli'de el yapımı patlayıcı imha edildi

02 Mayıs 2017 Salı, 10:31

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerince imha edildi.

Ovacık İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, akşam saatlerinde Kandolar Mahallesi Efkar Tepesi Mercan baraj kum yoluna PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanmış halde el yapımı patlayıcı tespit etti.

Ekipler, patlayıcının imhası için yolu çift taraflı ulaşıma kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Sabah saatlerinde olay yerine gelen bomba imha uzmanlarının alandaki incelemelerinin ardından patlayıcı kontrollü imha edildi.

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