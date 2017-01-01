İlmekler sokak hayvanları için atılacak

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde "Dalyan Örgü Kulübü"nü kuran 20 gönüllü kadın, başlattıkları "Sıcak Dokunuş Projesi" ile el örgüsü ürünlerin satışından sağlanacak geliri sokak hayvanları için harcayacak.

Dalyan Mahallesi'nde sosyal sorumluluk projelerine imza atmak için "Dalyan Örgü Kulübü"nü kuran 20 gönüllü kadın, ihtiyaç sahibi çocuklar ve çevrenin ardından sokak ve barınak hayvanları için de "Sıcak Dokunuş" adında bir proje hazırladı.

Kadınlar, el örgüsü hayvan giysileri, kırlent, yelek, hırka, şapka, atkı gibi farklı ürünler hazırladı. Ürünlerin satışından elde edilecek gelirin sokak ve barınak hayvanları için harcanacağı bildirildi.

Dalyan Örgü Kulübü kurucusu Türkan Ölmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, başlangıçta küçük bir kulüp olmalarına rağmen sayılarının arttığını, kulüp olarak sosyal sorumluluk projeleri hazırladıklarını söyledi. Dört ay önce kurulmalarına rağmen "Sıcak dokunuş" projesinin üçüncü çalışmaları olduğunu vurgulayan Ölmez, şöyle konuştu:

"İlk olarak ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik bereler ördük ve Erzurum'a gönderdik. İkinci projemiz kapsamında Dalyan Merkez Cami'nin yanındaki parkta bir bankı giydirdik, ağacı süsledik ve çevreye dikkati çektik. Son olarak da Dalyan Hayvan Barınağındaki ve sokak hayvanları için 'Sıcak Dokunuş' projesini hazırladık. Hayvanseverler ve gönüllüler bize çok büyük destek verdi. Biz de hayvanlarımız için canlarımız için bir şeyler ördük."

Ölmez, örgü bilmeyen arkadaşlarının da olduğunu ancak kısa zamanda öğrendiklerini dile getirdi.

Genelde köpekler ve kediler için giysiler hazırladıklarını anlatan Ölmez, "Onlar da bizim gibi kışın üşüyor. Kırlent yapanlar var. Ufak da olsa böyle bir çalışma zannediyorum insanların dikkatini çekecek. Meblağ hiç önemli değil, önemli olan gönülden gelmesi. Cüzi fiyatlara yapılan satışlar sonunda elde edilen gelirle hayvanlarımıza ilaç ve mama alacağız, kısırlaştırma yaptıracağız." diye konuştu.

- "Projeler gönüllü sayısını artırdı"

Gönüllü Beste Başdoğan da sosyal sorumluluk projelerinin üye sayılarını artırdığını ifade etti. Üye olmasalar da dışarıdan destek verenlerin de olduğunu belirten Başdoğan, "Önümüzdeki günlerde engelliler için bir çalışmamız olacak. Bir şeylere, bir canlıya hizmet vermek, onlara katkıda bulunmak hepimizi çok mutlu ediyor." dedi.

Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği (DOHAKDER) Başkanı Mebrure Kuzey Blom ise gönüllülerin gösterdiği duyarlılığa teşekkür ederek, onların problemin parçası değil, çözüme katkıda bulunanlar olduğunu söyledi.

Herkesten aynı duyarlılığı beklediklerini dile getiren Blom, "Keşke herkes böyle duyarlı olsa, bu soruna insani ve çağdaş bir şekilde çözüm bulsak. Bu yapılan destekler, her şeyden önce bir farkındalık çalışması. Yani insanlarda hayvanların sevildiği, korunduğu izlenimi uyandırılmış oluyor. Biz de hayvanların daha çok korunması ve hayvan haklarıyla ilgili eğitim çalışmaları yapacağız." diye konuştu.