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Trabzonspor, deplasmanda daha fazla puan topladı

02 Mayıs 2017 Salı, 10:54


TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği ile sahasında 0-0 berabere kalarak Avrupa kupalarına katılma yolunda 2 puan kaybeden Trabzonspor, dış sahada daha fazla puan topladı.

Ligde 29. hafta sonunda 48 puanla 5. sırada bulunan bordo-mavililer, bu sezon deplasmanda oynadığı 15 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyetle 26 puan toplarken, en fazla puan elde eden üçüncü takım oldu.

Dış sahada Beşiktaş 28, Fenerbahçe ise 27 puan toplayarak bu kategoride ilk iki sırada yer aldı.

Karadeniz ekibi, kendi evinde ise 14 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet ile 22 puan toplarken iç saha puan cetvelinde 11. sırada kendine yer buldu.

Trabzonspor, ligin ikinci bölümünde deplasmanlarda hiç yenilgi yaşamadı. Karadeniz ekibi, dış sahada 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alarak 19 puan kazandı.

İç sahada ise Medical Park Arena'da 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan bordo-mavililer 11 puan toplarken, kaybettiği 7 puanla Avrupa yolunda yara aldı.

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