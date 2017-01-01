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YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
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Niğde'de "ByLock" operasyonu: 6 gözaltı

02 Mayıs 2017 Salı, 10:54

NİĞDE (AA) - Niğde merkezli, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda "ByLock" kullandıkları belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, zanlılardan Ö.A.Ö. Niğde'de, B.B. Adana'da, O.T, M.Ö, B.T. ve R.T. Yozgat'ta yakalandı.

Zanlıların Niğde'ye getirileceği öğrenildi.

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