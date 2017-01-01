Niğde'de "ByLock" operasyonu: 6 gözaltı

NİĞDE (AA) - Niğde merkezli, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda "ByLock" kullandıkları belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, zanlılardan Ö.A.Ö. Niğde'de, B.B. Adana'da, O.T, M.Ö, B.T. ve R.T. Yozgat'ta yakalandı.
Zanlıların Niğde'ye getirileceği öğrenildi.