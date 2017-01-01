02 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Adana'da sulama kanalında ceset bulundu

02 Mayıs 2017 Salı, 10:57

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, sulama kanalında kadın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Güzelevler Mahallesi'ndeki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında bir kadının sürüklendiğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Bu sırada kanal kenarında kurulan pazardaki esnaf, suya girerek kadını çıkarttı.

Bölgeye yönlendirilen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemelerin ardından ceset, kimliğinin tespit edilebilmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


İLGİLİ HABERLER
Lokman Hekim Anadolu Lisesi öğrencileri Slovakya'ya gidecek
YEREL

LOKMAN HEKİM ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ SLOVAKYA'YA GİDECEK
Çukurova Cup'ta kupalar sahiplerini buldu
YEREL

ÇUKUROVA CUP'TA KUPALAR SAHİPLERİNİ BULDU
Kulüplerarası Ritmik Cimnastik Yıldız ve Büyükler Grup Birinciliği
YEREL

KULÜPLERARASI RİTMİK CİMNASTİK YILDIZ VE BÜYÜKLER GRUP BİRİNCİLİĞİ
Adana'nın 4 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

ADANA'NIN 4 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Adana'da kapkaç zanlısı yakalandı
YEREL

ADANA'DA KAPKAÇ ZANLISI YAKALANDI
Adana'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
YEREL

ADANA'DA BIÇAKLI KAVGA: 2 YARALI
Yük asansörüyle duvar arasına sıkışan işçi öldü
YEREL

YÜK ASANSÖRÜYLE DUVAR ARASINA SIKIŞAN İŞÇİ ÖLDÜ

Katil zanlısının evi kundaklandı
YEREL

KATİL ZANLISININ EVİ KUNDAKLANDI
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
YEREL

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ

Tufanbeyli'de '1 Mayıs' pikniği
YEREL

TUFANBEYLİ'DE '1 MAYIS' PİKNİĞİ
15 bin kişi Varsaklar Şöleni'nde buluştu
YEREL

15 BİN KİŞİ VARSAKLAR ŞÖLENİ'NDE BULUŞTU
Adana'da 6 aylık bebeğin şüpheli ölümü
YEREL

ADANA'DA 6 AYLIK BEBEĞİN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ
Balık avı kampında coşkulu gece
YEREL

BALIK AVI KAMPINDA COŞKULU GECE
Fotoğraf sanatının ustası sanatseverlerle buluştu
YEREL

FOTOĞRAF SANATININ USTASI SANATSEVERLERLE BULUŞTU
&quot;Kırmızı Başlıklı Kız&quot; Adana'da
YEREL

"KIRMIZI BAŞLIKLI KIZ" ADANA'DA
Adana'da bıçaklanan genç ağır yaralandı
YEREL

ADANA'DA BIÇAKLANAN GENÇ AĞIR YARALANDI
Kavganın ardından yolu trafiğe kapattılar
YEREL

KAVGANIN ARDINDAN YOLU TRAFİĞE KAPATTILAR
EN ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın en değerli havayolu şirketleri
İŞ-YAŞAM

DÜNYANIN EN DEĞERLİ HAVAYOLU ŞİRKETLERİ BELLİ OLDU!

 1
  • 2 İşte Mahmut Tuncer'in kızı
  • 3 İnternetten süs diye aldı, gerçek 47 gün sonra ortaya çıktı!
  • 4 En çok Türk milyarderi bu şehirden çıktı