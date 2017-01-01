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YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
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Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonu

02 Mayıs 2017 Salı, 10:59
Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ operasyonu

YOZGAT (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik yurt genelinde gerçekleştirilen operasyonda Yozgat'ta gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından gözaltına alınan İ.A, M.B, Ş.Ö, O.K, A.Ö, G.Ö, M.K. ve T.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan öğretmen olan ve daha önce kanun hükmünde kararnameyle görevinden ihraç edilen T.U'nun örgütün "bölge abisi" olduğu iddia edildi.

FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik 26 Nisan'da Ankara merkezli 81 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda, Yozgat'ta 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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