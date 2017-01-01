Okullardaki devamsızlığa "uluslararası" çözüm arayışı

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EDİRNE (AA) - Türkiye, İspanya ve Bulgaristan işbirliğinde, öğrencilerin okula devamını artırmak amacıyla proje başlatıldı.

"Early School Leaving" adlı proje kapsamında proje partneri ülkelerin milli eğitim müfettişleri, okullarda incelemelerde bulunduktan sonra ortak çözüm önerileri sunacak.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, projenin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, İspanya ve Bulgaristan'dan proje kapsamında gelen milli eğitim müfettişlerine, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitime verdiği önemi anlattı.

Devamsızlığın birçok ülkenin eğitim sisteminde sorun oluşturduğunun altını çizen Özcan, "Okula devamı artırmak için birçok proje uyguluyoruz. 'Eğitimde Mutlu Yarınlar' projemiz dezavantajlı öğrencilerimizin eğitimine katılımını sağlamak anlamında velileriyle birlikte çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarla öğrencilerimizin akademik başarılarını artırmayı amaçlıyoruz. Bir anlamda sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyerek toplumla bütünleşmelerini sağlamaya çalışıyoruz ve verim de aldık." diye konuştu.

Özcan, projede görev alan üç ülke eğitim müfettişlerinin çıkaracakları veriler doğrultusunda da ciddi tespit yaparak, çözüm önerileri sunacağını kaydetti.

- "Avrupa ve Asya'da da sıkça karşılaşılan bir problem"

İspanya Asturias Eğitim Müfettişleri Başkanı Cipriano Foyo ise okullardaki devamsızlığın uluslararası bir sorun olduğunu ifade etti.

Avrupa Birliğinin devamsızlık konusunda yüzde 10'un altına inmeyi hedeflediğini aktaran Foyo, "Bu oldukça önemli bir problem. Sadece bizim ülkemizde değil, Avrupa ve Asya'da da sıkça karşılaşılan bir problem. Bu problemin tek bir çözüm odağı yok. Hem öğretmenler, hem öğrenciler, hem de diğer katılımcıların da bu meseleyi ele alması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Bulgaristan Sliven Eğitim Müfettişleri Başkanı Biserka Mihaleva da ülkesindeki devamsızlık probleminin nedeninin erken yaşta evlilikten kaynaklandığını söyledi.

Bulgaristan'da okula devamın artması amacıyla çeşitli çalışmalar yaptıklarını anlatan Mihaleva, projeden çıkacak önerilerle ülkesindeki devam probleminin azalmasına katkı sağlanacağını kaydetti.







