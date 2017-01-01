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Kahramanmaraş'ta FETÖ/PDY operasyonu

02 Mayıs 2017 Salı, 11:11

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, eski İl Jandarma Komutanı emekli Albay Coşkun Doğan ile meslekten ihraç edilen 6 polis ve 6 özel güvenlik görevlisi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 2013 ile 2016 yıllarında Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı görevinde bulunan emekli Albay Doğan ile eski 6 polis memuru ve 6 özel güvenlik görevlisi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Kahramanmaraş'ta eş zamanlı düzenlediği operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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