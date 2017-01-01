Havalimanında tanrıça heykelciğiyle yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir kişi, tarihi eser niteliğindeki heykelciği yurt dışına götürmek isterken havalimanında yakalandı.
Kayseri Havalimanı dış hatlar terminalinde, Almanya'ya gitme hazırlığı yapan M.A.E'nin valizinde heykelcik olduğunu tespit eden görevliler, polise haber verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Roma dönemi ait olduğu değerlendirilen bronz tanrıça heykelciliğine el koydu.
Gözaltına alınan M.A.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.