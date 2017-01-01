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YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
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Bitlis'te toprağa gömülü 38 el bombası bulundu

02 Mayıs 2017 Salı, 11:41
Bitlis'te toprağa gömülü 38 el bombası bulundu

BİTLİS (AA) - Tatvan ilçesinde toprağa gömülü bidon içerisinde bölücü terör örgütüne ait 38 el bombası bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar sonucu, Tokaçlı köyü Küçük Mahalle bölgesinde toprağa gömülü vaziyette mavi jelikan bidon içerisinde çeşitli tip ve modellerde, PKK terör örgütüne ait 38 el bombası ele geçirildiği bildirildi.

Ele geçirilen el bombalarının Tatvan Cumhuriyet Savcısının talimatıyla muhafaza altına alındığı aktarılan açıklamada, "Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı, bölge halkımızın da desteğiyle, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." ifadesine yer verildi.

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