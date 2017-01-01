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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

02 Mayıs 2017 Salı, 12:12

SAKARYA (AA) - Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1'i Türk, 4'ü Irak uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 1'i Türk, 4'ü Irak uyruklu 5 kişi "DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi" oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, bazı örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlıların, savcılık sorguları devam ediyor.

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