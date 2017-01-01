02 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Batı Akdeniz'in ihracatı yüz güldürüyor

02 Mayıs 2017 Salı, 12:13

ANTALYA (AA) - Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz'den yapılan ihracat, bu yılın ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,4 artarak 550 milyon 508 bin 275 dolara yükseldi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinden (BAİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Akdeniz'den nisan ayında gerçekleştirilen ihracat, 2016'nın aynı ayına kıyasla yüzde 30,1 artarak 144 milyon 90 bin 77 dolar oldu.

Bölgeden yılın ilk dört ayında yapılan ihracat ise yüzde 23,4'lük yükselişle 550 milyon 508 bin 275 dolar olarak gerçekleşti. Batı Akdeniz'in geçen yılın aynı dönemindeki ihracatı 446 milyon 254 bin 185 dolar düzeyindeydi.

Bu dönemde yaş meyve sebze ürünleri, turunçgiller ve çay ihracatı yüzde 21,5 artışla 162 milyon 543 bin 825 dolar, madencilik ürünleri ihracatı yüzde 36,8'lık artışla 140 milyon 591 bin 412 dolar, kimya ürünleri ihracatı yüzde 19,7 yükselişle 49 milyon 470 bin 777 dolar, ağaç ve orman ürünleri ihracatı da yüzde 25,4 artışla 46 milyon 549 bin 36 dolar oldu.

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı ise yüzde 21,5 azalarak 20 milyon 423 bin 782 dolara geriledi.

Bölgeden en fazla ihracatın yapıldığı ülkeler Çin, Romanya, Almanya, Kazakistan ve Belarus oldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BAİB Başkanı Mustafa Satıcı, ihracattaki artışın sektör temsilcilerinin umutlarını artırdığını belirtti.

Yaş meyve sebze sektörünün bölge ihracatının lokomotifi olma özelliğini sürdürdüğünü bildiren Satıcı, şunları kaydetti:

"En fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 5 ülkenin yanı sıra ihracat rakamlarımızın 10 milyon doları aştığı ülkelere baktığımızda rakamların önemli ölçüde arttığı görülüyor. Bu tablo, alternatif pazarlarda ve var olduğumuz pazarlarda etkinliğimizi önemli ölçüde artırdığımızı gösteriyor. Bu çerçevede önümüzdeki süreçte alternatif pazarlardaki ve mevcut pazarlardaki etkinliğimizi artırmak için daha da çalışacağız. İhracat rakamlarımızdaki artışı yıl sonuna yansıtmayı ve ihracat rakamlarımızı 1,6 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz."


İLGİLİ HABERLER
'Uğrak Kadınlar Plajı' sezona hazırlanıyor
YEREL

'UĞRAK KADINLAR PLAJI' SEZONA HAZIRLANIYOR
AKS'de Osmanlıca seminer
YEREL

AKS'DE OSMANLICA SEMİNER
Alanya'da trafik kazası: 1 ölü
YEREL

ALANYA'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ
AKS'de Osmanlıca seminer
YEREL

AKS'DE OSMANLICA SEMİNER
Turizmde &quot;nisan&quot; bereketi
YEREL

TURİZMDE "NİSAN" BEREKETİ
Başkan Uysal: &quot;ODTÜ ruhunu kaybetmek yok&quot;
YEREL

BAŞKAN UYSAL: "ODTÜ RUHUNU KAYBETMEK YOK"
Başkan Uysal, 'Keşkek Şöleni'ne katıldı
YEREL

BAŞKAN UYSAL, 'KEŞKEK ŞÖLENİ'NE KATILDI
Antalya'da falezlerden düşen kazazedeyi kurtarma operasyonu
YEREL

ANTALYA'DA FALEZLERDEN DÜŞEN KAZAZEDEYİ KURTARMA OPERASYONU
Alanya'da 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlaması
YEREL

ALANYA'DA 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI KUTLAMASI
Alanya'da sahte içki operasyonu
YEREL

ALANYA'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU
Türel, Antalyaspor taraftarlarını hastanede ziyaret etti
YEREL

TÜREL, ANTALYASPOR TARAFTARLARINI HASTANEDE ZİYARET ETTİ
Başkan Uysal, Haşım İşcan Mahallesi'nde incelemelerde bulundu
YEREL

BAŞKAN UYSAL, HAŞIM İŞCAN MAHALLESİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Muratpaşa Belediyesi'nden &quot;Düşler Günlüğü&quot; projesi
YEREL

MURATPAŞA BELEDİYESİ'NDEN "DÜŞLER GÜNLÜĞÜ" PROJESİ
Antalyaspor taraftarlarını taşıyan otobüs devrildi: 3 yaralı
YEREL

ANTALYASPOR TARAFTARLARINI TAŞIYAN OTOBÜS DEVRİLDİ: 3 YARALI
Kepez Belediyesi 'Dokuma'yı şenlendirdi'
YEREL

KEPEZ BELEDİYESİ 'DOKUMA'YI ŞENLENDİRDİ'
Kepez Belediyesi'nden 530 kişilik doğum günü
YEREL

KEPEZ BELEDİYESİ'NDEN 530 KİŞİLİK DOĞUM GÜNÜ
Antalya'da &quot;Rally Antiphellos&quot; yarışları
YEREL

ANTALYA'DA "RALLY ANTİPHELLOS" YARIŞLARI
Orhan Okulu, Kumluca'da üçüncü kez başpehlivan
YEREL

ORHAN OKULU, KUMLUCA'DA ÜÇÜNCÜ KEZ BAŞPEHLİVAN
EN ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın en değerli havayolu şirketleri
İŞ-YAŞAM

DÜNYANIN EN DEĞERLİ HAVAYOLU ŞİRKETLERİ BELLİ OLDU!

 1
  • 2 İşte Mahmut Tuncer'in kızı
  • 3 İnternetten süs diye aldı, gerçek 47 gün sonra ortaya çıktı!
  • 4 En çok Türk milyarderi bu şehirden çıktı