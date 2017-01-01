Batı Akdeniz'in ihracatı yüz güldürüyor

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ANTALYA (AA) - Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz'den yapılan ihracat, bu yılın ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,4 artarak 550 milyon 508 bin 275 dolara yükseldi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinden (BAİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Akdeniz'den nisan ayında gerçekleştirilen ihracat, 2016'nın aynı ayına kıyasla yüzde 30,1 artarak 144 milyon 90 bin 77 dolar oldu.

Bölgeden yılın ilk dört ayında yapılan ihracat ise yüzde 23,4'lük yükselişle 550 milyon 508 bin 275 dolar olarak gerçekleşti. Batı Akdeniz'in geçen yılın aynı dönemindeki ihracatı 446 milyon 254 bin 185 dolar düzeyindeydi.

Bu dönemde yaş meyve sebze ürünleri, turunçgiller ve çay ihracatı yüzde 21,5 artışla 162 milyon 543 bin 825 dolar, madencilik ürünleri ihracatı yüzde 36,8'lık artışla 140 milyon 591 bin 412 dolar, kimya ürünleri ihracatı yüzde 19,7 yükselişle 49 milyon 470 bin 777 dolar, ağaç ve orman ürünleri ihracatı da yüzde 25,4 artışla 46 milyon 549 bin 36 dolar oldu.

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı ise yüzde 21,5 azalarak 20 milyon 423 bin 782 dolara geriledi.

Bölgeden en fazla ihracatın yapıldığı ülkeler Çin, Romanya, Almanya, Kazakistan ve Belarus oldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BAİB Başkanı Mustafa Satıcı, ihracattaki artışın sektör temsilcilerinin umutlarını artırdığını belirtti.

Yaş meyve sebze sektörünün bölge ihracatının lokomotifi olma özelliğini sürdürdüğünü bildiren Satıcı, şunları kaydetti:

"En fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk 5 ülkenin yanı sıra ihracat rakamlarımızın 10 milyon doları aştığı ülkelere baktığımızda rakamların önemli ölçüde arttığı görülüyor. Bu tablo, alternatif pazarlarda ve var olduğumuz pazarlarda etkinliğimizi önemli ölçüde artırdığımızı gösteriyor. Bu çerçevede önümüzdeki süreçte alternatif pazarlardaki ve mevcut pazarlardaki etkinliğimizi artırmak için daha da çalışacağız. İhracat rakamlarımızdaki artışı yıl sonuna yansıtmayı ve ihracat rakamlarımızı 1,6 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz."



