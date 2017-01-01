Lider, deplasmanda puan arayacak

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.





MALATYA (AA) - TFF 1. Lig'in lideri Evkur Yeni Malatyaspor'un basın sözcüsü Erdal Gündüz, Bandırmaspor deplasmanından galibiyetle dönmeyi hedeflediklerini söyledi.

Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın oynayacakları maça en iyi şekilde hazırlandıklarını ifade etti.

Geçen hafta sahalarında Göztepe karşısında önemli bir 3 puan aldıklarını hatırlatan Gündüz, "Göztepe karşısında çok iyi mücadele ederek 3 puanı aldık. Bu karşılaşmayı unutarak yarın oynayacağımız Bandırmaspor maçına odaklandık. Bandırmaspor deplasmanından galibiyetle dönmeyi hedefliyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapacağız." dedi.

Ligde en yakın rakipleri Eskişehirspor ve Sivasspor aradaki 5 puan fark bulunduğunu anımsatan Gündüz, rehavete kapılmadan ligin sonuna kadar mücadele edeceklerini kaydetti.





- Avantajı sürdürmeyi hedefliyor





TFF 1. Lig'in lideri Evkur Yeni Malatyaspor, 31. hafta maçında yarın Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek.

Geçen hafta sahasında Göztepe'yi 1-0 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan alan Malatya temsilcisi, Bandırmaspor deplasmanında puan arayacak.

TFF 1. Lig'de 30. haftayı 57 puanla kapatan Malatya ekibi, en yakın takipçileri Eskişehirspor ve Sivasspor ile arasındaki 5'er puanlık farkı koruyor.

Şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda aldığı başarılı sonuçlarla taraftarını mutlu eden sarı-siyahlılar, yakaladığı avantajı sürdürmeyi hedefliyor.

Teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki Evkur Yeni Malatyaspor, ligde oynadığı 30 maçta 17 galibiyet, 6 beraberlik 7 de mağlubiyet yaşadı. Malatya ekibi, rakip fileleri 44 kez havalandırırken, kalesinde ise 29 gol gördü.

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanacak ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği Bandırmaspor-Evkur Yeni Malatyaspor maçı saat 16.00'da başlayacak.





- Deplasman performansı





TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda oynadığı 14 karşılaşmada 21 puan topladı.

Dış sahada Eskişehirspor'dan sonra Denizlispor ile en çok puan toplayan takım olan Malatya ekibi, oynadığı 14 karşılaşmada 6 kez galip geldi. Malatya temsilcisi, 3 karşılaşmada sahadan beraberlikle ayrılırken, 5 karşılaşmayı ise kaybetti.