02 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Lider, deplasmanda puan arayacak

02 Mayıs 2017 Salı, 12:22


MALATYA (AA) - TFF 1. Lig'in lideri Evkur Yeni Malatyaspor'un basın sözcüsü Erdal Gündüz, Bandırmaspor deplasmanından galibiyetle dönmeyi hedeflediklerini söyledi.

Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın oynayacakları maça en iyi şekilde hazırlandıklarını ifade etti.

Geçen hafta sahalarında Göztepe karşısında önemli bir 3 puan aldıklarını hatırlatan Gündüz, "Göztepe karşısında çok iyi mücadele ederek 3 puanı aldık. Bu karşılaşmayı unutarak yarın oynayacağımız Bandırmaspor maçına odaklandık. Bandırmaspor deplasmanından galibiyetle dönmeyi hedefliyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapacağız." dedi.

Ligde en yakın rakipleri Eskişehirspor ve Sivasspor aradaki 5 puan fark bulunduğunu anımsatan Gündüz, rehavete kapılmadan ligin sonuna kadar mücadele edeceklerini kaydetti.


- Avantajı sürdürmeyi hedefliyor


TFF 1. Lig'in lideri Evkur Yeni Malatyaspor, 31. hafta maçında yarın Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek.

Geçen hafta sahasında Göztepe'yi 1-0 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan alan Malatya temsilcisi, Bandırmaspor deplasmanında puan arayacak.

TFF 1. Lig'de 30. haftayı 57 puanla kapatan Malatya ekibi, en yakın takipçileri Eskişehirspor ve Sivasspor ile arasındaki 5'er puanlık farkı koruyor.

Şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda aldığı başarılı sonuçlarla taraftarını mutlu eden sarı-siyahlılar, yakaladığı avantajı sürdürmeyi hedefliyor.

Teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki Evkur Yeni Malatyaspor, ligde oynadığı 30 maçta 17 galibiyet, 6 beraberlik 7 de mağlubiyet yaşadı. Malatya ekibi, rakip fileleri 44 kez havalandırırken, kalesinde ise 29 gol gördü.

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanacak ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği Bandırmaspor-Evkur Yeni Malatyaspor maçı saat 16.00'da başlayacak.


- Deplasman performansı


TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, deplasmanda oynadığı 14 karşılaşmada 21 puan topladı.

Dış sahada Eskişehirspor'dan sonra Denizlispor ile en çok puan toplayan takım olan Malatya ekibi, oynadığı 14 karşılaşmada 6 kez galip geldi. Malatya temsilcisi, 3 karşılaşmada sahadan beraberlikle ayrılırken, 5 karşılaşmayı ise kaybetti.

İLGİLİ HABERLER
Malatya'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MALATYA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU

Öğrencilere futbol eğitimi
YEREL

ÖĞRENCİLERE FUTBOL EĞİTİMİ
Büyükşehir Belediyesi üreticileri bilgilendirmeye devam ediyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÜRETİCİLERİ BİLGİLENDİRMEYE DEVAM EDİYOR
MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı mazbatasını aldı
YEREL

MHP BATTALGAZİ İLÇE BAŞKANI MESUT SAMANLI MAZBATASINI ALDI
Öğrenciler ayakkabı üretimini yakından gördü
YEREL

ÖĞRENCİLER AYAKKABI ÜRETİMİNİ YAKINDAN GÖRDÜ
Meteorolojiden sağanak uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN SAĞANAK UYARISI
MİAD'ın Zirvedekiler projesi başladı
YEREL

MİAD'IN ZİRVEDEKİLER PROJESİ BAŞLADI
Yeşilyurt Belediyesi öğrencileri Çanakkale'ye gönderiyor
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYESİ ÖĞRENCİLERİ ÇANAKKALE'YE GÖNDERİYOR
Malatya'nın 13 ilçesinden 34 öğrenci Çanakkale Şehitliğini gezdi
YEREL

MALATYA'NIN 13 İLÇESİNDEN 34 ÖĞRENCİ ÇANAKKALE ŞEHİTLİĞİNİ GEZDİ
Daire başkanları ve şube müdürlerine yönelik çalıştay
YEREL

DAİRE BAŞKANLARI VE ŞUBE MÜDÜRLERİNE YÖNELİK ÇALIŞTAY
Arslanboğa'nın çalıştırdığı Şehit Kamil bedensel engelliler takımı şampiyon oldu
YEREL

ARSLANBOĞA'NIN ÇALIŞTIRDIĞI ŞEHİT KAMİL BEDENSEL ENGELLİLER TAKIMI ŞAMPİYON OLDU
10. Uluslararası Kısa Film Festivali sona erdi
YEREL

10. ULUSLARARASI KISA FİLM FESTİVALİ SONA ERDİ
TED Malatya Kolejinde 'İngilizce Çalıştayı' düzenlenecek
YEREL

TED MALATYA KOLEJİNDE 'İNGİLİZCE ÇALIŞTAYI' DÜZENLENECEK
Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ravcı:
YEREL

EVKUR YENİ MALATYASPOR SPORTİF DİREKTÖRÜ RAVCI:
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

DİDEM SOYDAN'IN YATAK POZUNA BEĞENİ YAĞDI

 1
  • 2 Bella Hadid gecelerde...
  • 3 Adından bir kez daha söz ettirdi!
  • 4 İşte Mahmut Tuncer'in kızı