Adana'daki "estetik" mağduru hemşire

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ADANA (AA) - Adana'da, kendisini doktor olarak tanıttığını öne sürdüğü kuaföre estetik operasyon yaptırmasının ardından silikonla dolgunlaştırıldığı iddia edilen dudağı enfeksiyon kaparak şişen hemşire Merve Keleş, tedavisinin sürdüğü Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde sağlığına kavuşmayı bekliyor.

Aynı hastanede hemşire olarak görev yapan Merve Keleş (22), tedavi gördüğü hastanede, gazetecilere yaptığı açıklamada, dudağının sol alt tarafında doğuştan bir şekil bozukluğu olduğunu söyledi.

Bunun için dudağına kalıcı dolgu işlemi yaptırmak istediğini anlatan Keleş, "Arkadaşımın tavsiyesi üzerine, kendisini doktor olarak tanıtan bir kişiyle tanıştım. Arkadaşım da ona göğüs dolgusu yaptırıyordu." dedi.

Keleş, kendisini doktor olarak tanıttığını iddia ettiği S.G. ile operasyon konusunda konuştuklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bana doktor olduğunu, burada 2 yıl tıp fakültesinde okuduktan sonra Azerbaycan'a gidip orada estetik üzerine eğitim aldığını söyledi. Kendisiyle ilk önce geçici dolgu için anlaştık. Kendisi bir geçici dolgu yaptı, 2-3 ay kullanabileceğimi söyledi ancak bir haftada eridi ve bunu 'kalıcıya çevirelim' dedi. Kendi kliniğinin tadilatta olduğunu, VIP hastalara özel servis olarak kendi evinde operasyon yaptığını, hastanın evine de gittiğini söyledi. Ben de kendisine inandım, benim evimde 12 Nisan'da kalıcı dolgu işlemi yaptırdım. Dolgu işlemini yaptırdıktan bir saat sonra enfeksiyon belirtileri, üşüme, titreme ve ateş başladı. Bu durumdan rahatsız oldum ama 26 iğne batırmıştı, bundan dolayı olduğunu düşündüm. Kendisi de bunun normal olduğunu ve geçeceğini söyledi."

- "Dudağım şişmeye başladı"

Bir sonraki gün dudağındaki dolgunun şişmeye başladığını vurgulayan Keleş, "Sabah yanına gittiğimde, bunun kendisini aştığını, hastaneye görünmem gerektiğini ve enfeksiyon kaptığımı söyledi. Özel bir hastaneye gittim, onlar da enfeksiyon olduğunu söyleyip beni eve gönderdi. En son durumdan daha rahatsız oldum. Yüzüm, gözüm, burnum şişmeye başladı, kendi çalıştığım hastanenin acil servisine başvurdum. O günden beri de bir haftadır hastanede yatıyorum." ifadesini kullandı.

Keleş, "Sağlık çalışanı olarak böyle bir tıbbi işlemi nasıl yaptırdınız, niye böyle bir yöntem seçtiniz, pişman mısınız?" şeklindeki soruyu, "Çok pişmanım ama bunu şu an söylemek ne kadar önemli veya anlamlı emin değilim. Yaptırmayı çok istiyordum. Doğuştan dudağımda deforme zaten mevcuttu ve arkadaşım da estetik yaptırmıştı. Bu kişinin sosyal medya hesabında resimler vardı, çok sayıda kişiye operasyon yapmıştı. Ben de sağlık çalışanıyım ama ben de herkese 'hemşireyim' diyorum ama 'diplomam da bu' demiyorum. Kişiye de 'diploman nerede?' diye sormak aklıma gelmedi, keşke gelseydi." diye yanıtladı.

- "Şikayetçi oldum"

Hukuki olarak hakkını arayacağını anlatan Keleş, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine şikayette bulundum. Adli raporumu da alıp savcılığa intikal ettireceğim. Hem maddi hem manevi şikayetçiyim. Ben daha 22 yaşındayım ve dudağımı tamamen kaybetmekle karşı karşıyayım. Cerrahi işlem söz konusu, bunda da benim dudağımın tamamını kaybetme riskim çok yüksek. Bu durumdan dolayı ileride nasıl bir hayat yaşayacağım, bu beni nasıl etkileyecek, bunlar beni çok korkutuyor. Benim dudaksız kalma ihtimalim çok yüksek. Pişmanım ve şikayetçiyim. Biliyorum ki bayan kuaförü olan bu kişi hala dolgu yapmaya devam ediyor."