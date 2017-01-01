02 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Adana'daki "estetik" mağduru hemşire

02 Mayıs 2017 Salı, 12:28
Adana'daki "estetik" mağduru hemşire

ADANA (AA) - Adana'da, kendisini doktor olarak tanıttığını öne sürdüğü kuaföre estetik operasyon yaptırmasının ardından silikonla dolgunlaştırıldığı iddia edilen dudağı enfeksiyon kaparak şişen hemşire Merve Keleş, tedavisinin sürdüğü Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde sağlığına kavuşmayı bekliyor.

Aynı hastanede hemşire olarak görev yapan Merve Keleş (22), tedavi gördüğü hastanede, gazetecilere yaptığı açıklamada, dudağının sol alt tarafında doğuştan bir şekil bozukluğu olduğunu söyledi.

Bunun için dudağına kalıcı dolgu işlemi yaptırmak istediğini anlatan Keleş, "Arkadaşımın tavsiyesi üzerine, kendisini doktor olarak tanıtan bir kişiyle tanıştım. Arkadaşım da ona göğüs dolgusu yaptırıyordu." dedi.

Keleş, kendisini doktor olarak tanıttığını iddia ettiği S.G. ile operasyon konusunda konuştuklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bana doktor olduğunu, burada 2 yıl tıp fakültesinde okuduktan sonra Azerbaycan'a gidip orada estetik üzerine eğitim aldığını söyledi. Kendisiyle ilk önce geçici dolgu için anlaştık. Kendisi bir geçici dolgu yaptı, 2-3 ay kullanabileceğimi söyledi ancak bir haftada eridi ve bunu 'kalıcıya çevirelim' dedi. Kendi kliniğinin tadilatta olduğunu, VIP hastalara özel servis olarak kendi evinde operasyon yaptığını, hastanın evine de gittiğini söyledi. Ben de kendisine inandım, benim evimde 12 Nisan'da kalıcı dolgu işlemi yaptırdım. Dolgu işlemini yaptırdıktan bir saat sonra enfeksiyon belirtileri, üşüme, titreme ve ateş başladı. Bu durumdan rahatsız oldum ama 26 iğne batırmıştı, bundan dolayı olduğunu düşündüm. Kendisi de bunun normal olduğunu ve geçeceğini söyledi."

- "Dudağım şişmeye başladı"

Bir sonraki gün dudağındaki dolgunun şişmeye başladığını vurgulayan Keleş, "Sabah yanına gittiğimde, bunun kendisini aştığını, hastaneye görünmem gerektiğini ve enfeksiyon kaptığımı söyledi. Özel bir hastaneye gittim, onlar da enfeksiyon olduğunu söyleyip beni eve gönderdi. En son durumdan daha rahatsız oldum. Yüzüm, gözüm, burnum şişmeye başladı, kendi çalıştığım hastanenin acil servisine başvurdum. O günden beri de bir haftadır hastanede yatıyorum." ifadesini kullandı.

Keleş, "Sağlık çalışanı olarak böyle bir tıbbi işlemi nasıl yaptırdınız, niye böyle bir yöntem seçtiniz, pişman mısınız?" şeklindeki soruyu, "Çok pişmanım ama bunu şu an söylemek ne kadar önemli veya anlamlı emin değilim. Yaptırmayı çok istiyordum. Doğuştan dudağımda deforme zaten mevcuttu ve arkadaşım da estetik yaptırmıştı. Bu kişinin sosyal medya hesabında resimler vardı, çok sayıda kişiye operasyon yapmıştı. Ben de sağlık çalışanıyım ama ben de herkese 'hemşireyim' diyorum ama 'diplomam da bu' demiyorum. Kişiye de 'diploman nerede?' diye sormak aklıma gelmedi, keşke gelseydi." diye yanıtladı.

- "Şikayetçi oldum"

Hukuki olarak hakkını arayacağını anlatan Keleş, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine şikayette bulundum. Adli raporumu da alıp savcılığa intikal ettireceğim. Hem maddi hem manevi şikayetçiyim. Ben daha 22 yaşındayım ve dudağımı tamamen kaybetmekle karşı karşıyayım. Cerrahi işlem söz konusu, bunda da benim dudağımın tamamını kaybetme riskim çok yüksek. Bu durumdan dolayı ileride nasıl bir hayat yaşayacağım, bu beni nasıl etkileyecek, bunlar beni çok korkutuyor. Benim dudaksız kalma ihtimalim çok yüksek. Pişmanım ve şikayetçiyim. Biliyorum ki bayan kuaförü olan bu kişi hala dolgu yapmaya devam ediyor."

İLGİLİ HABERLER
ÇDSO'dan klasik müzik konseri
YEREL

ÇDSO'DAN KLASİK MÜZİK KONSERİ
Adana Demirspor'da İncebaldır dönemi
YEREL

ADANA DEMİRSPOR'DA İNCEBALDIR DÖNEMİ
Akademik camia Misis'te
YEREL

AKADEMİK CAMİA MİSİS'TE
Geleceğin şampiyon sporcuları Adana'da seçildi
YEREL

GELECEĞİN ŞAMPİYON SPORCULARI ADANA'DA SEÇİLDİ
Lokman Hekim Anadolu Lisesi öğrencileri Slovakya'ya gidecek
YEREL

LOKMAN HEKİM ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ SLOVAKYA'YA GİDECEK
Adana'da sulama kanalında ceset bulundu
YEREL

ADANA'DA SULAMA KANALINDA CESET BULUNDU
Çukurova Cup'ta kupalar sahiplerini buldu
YEREL

ÇUKUROVA CUP'TA KUPALAR SAHİPLERİNİ BULDU
Kulüplerarası Ritmik Cimnastik Yıldız ve Büyükler Grup Birinciliği
YEREL

KULÜPLERARASI RİTMİK CİMNASTİK YILDIZ VE BÜYÜKLER GRUP BİRİNCİLİĞİ
Adana'nın 4 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

ADANA'NIN 4 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Adana'da kapkaç zanlısı yakalandı
YEREL

ADANA'DA KAPKAÇ ZANLISI YAKALANDI
Adana'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
YEREL

ADANA'DA BIÇAKLI KAVGA: 2 YARALI
Yük asansörüyle duvar arasına sıkışan işçi öldü
YEREL

YÜK ASANSÖRÜYLE DUVAR ARASINA SIKIŞAN İŞÇİ ÖLDÜ

Katil zanlısının evi kundaklandı
YEREL

KATİL ZANLISININ EVİ KUNDAKLANDI
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
YEREL

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ

Tufanbeyli'de '1 Mayıs' pikniği
YEREL

TUFANBEYLİ'DE '1 MAYIS' PİKNİĞİ
15 bin kişi Varsaklar Şöleni'nde buluştu
YEREL

15 BİN KİŞİ VARSAKLAR ŞÖLENİ'NDE BULUŞTU
Adana'da 6 aylık bebeğin şüpheli ölümü
YEREL

ADANA'DA 6 AYLIK BEBEĞİN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ
Balık avı kampında coşkulu gece
YEREL

BALIK AVI KAMPINDA COŞKULU GECE
Fotoğraf sanatının ustası sanatseverlerle buluştu
YEREL

FOTOĞRAF SANATININ USTASI SANATSEVERLERLE BULUŞTU
&quot;Kırmızı Başlıklı Kız&quot; Adana'da
YEREL

"KIRMIZI BAŞLIKLI KIZ" ADANA'DA
Adana'da bıçaklanan genç ağır yaralandı
YEREL

ADANA'DA BIÇAKLANAN GENÇ AĞIR YARALANDI
Kavganın ardından yolu trafiğe kapattılar
YEREL

KAVGANIN ARDINDAN YOLU TRAFİĞE KAPATTILAR
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

DİDEM SOYDAN'IN YATAK POZUNA BEĞENİ YAĞDI

 1
  • 2 Bella Hadid gecelerde...
  • 3 Adından bir kez daha söz ettirdi!
  • 4 İşte Mahmut Tuncer'in kızı