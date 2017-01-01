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BURSA (AA) - Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) Genel Koordinatörü Rıfat Bakan, bu yıl 6'ncısı düzenlenecek "THY Bursa Bilim Şenliği" atölye çalışmaları kapsamında 10 binden fazla rezervasyon yapıldığını belirtti.

Bakan, BTM'de düzenlediği basın toplantısında, THY 6. Bursa Bilim Şenliği'nin, bu yıl 4-7 Mayıs'ta TÜYAP fuar alanında ziyaretçilerine kapılarını açacağını söyledi.

Dünyanın en büyük festivalini Bursa'da gerçekleştirmenin onurunu yaşadıklarını aktaran Bakan, şöyle devam etti:

"Biz 'Uluslararası Bilim Festivali' demediğimiz halde gönüllü olarak buraya katılmak isteyen dünyanın birçok yerinden güzel dostlar var. Bu yıl Çin, Fransa, Hollanda, Moldova, İngiltere, Kanada, İtalya ve Polonya'dan, 8 farklı ülkeden katılım var ve bu katılım sıradan bir katılım değil. Her biri bir bilim atölyesiyle bilim çadırıyla gelecek ve orada hem doğrudan projelerini çocuklara sunacaklar, atölye çalışması yapacaklar ve deneyimlerini paylaşacaklar."

Bu yıl bazı değişiklikler yapıldığını anlatan Bakan, açılış ve kapanış konuşmalarını robotların yapacağını ve yoğun talep üzerine 3 gün olan şenliğin 4 gün sürdürüleceğini bildirdi.

- 10 binden fazla rezervasyon yapıldı

Bakan, şenlik boyunca 100 atölye çadırında 150 deneyin yapılacağını ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu deneyler tamamen ücretsiz yapılacak. Ziyaretçilerimiz, 'bursabilimsenligi.org' sitemizden rezervasyon yapabiliyor. Şu anda 10 binden fazla rezervasyon yapılmış. Bunu yapmamızın sebebi de orada uzun kuyruklar oluşuyordu. Bazı ziyaretçilerimizin şikayetleri oluyordu. Hem bu sıkıntıların önüne geçebilmek hem de daha kaliteli hizmet edebilmek anlamında bunu yaptık. Rezervasyonsuz gelenler de bu hizmetten yararlanabilecekler ama öncelik rezervasyon yaptıranların olacak."

Proje yarışmasının ise 5 kategoriden oluştuğunu anımsatan Bakan, yoğun başvurular nedeniyle bu yıl konuyu sınırladıklarını, buna rağmen bin 120 başvuru yapıldığını aktardı.

- "Bilim kültürünün yaygınlaşmasını amaçlıyoruz"

Bursa Vali Yardımcısı ve BEBKA Genel Sekreter Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu da BEBKA olarak katma değeri yüksek, ekonomiye geçiş sürecinde olan bölgeleri, inovasyon ve tasarım konusunda güçlendirmeye katkı sağlamayı önemsediklerini söyledi.

Kadiroğlu, 2015'ten itibaren şenliğe destek verdiklerine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Çocukların ve gençlerin bilime olan ilgisini artırmayı, onlara çeşitli bilimsel deneyimler, beceriler ve farklı bakış açıları kazandırmayı hedefliyoruz. Böylece Bursa'da ve ülkemizde bilim kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bilim şenliği kapsamında bilimseverlere proje sergileri, atölye stantları, gösteriler ve bilimsel birçok aktivite bir arada sunulacak. Bu etkinliklerde çocuklarımız bilimsel deneylerle iç içe olacaklar. Elektronik, yeni teknolojiler, arkeoloji ve astronomi gibi birçok alanda konferanslar, atölye çadırları olacak. Burada 4 gün boyunca bilim gösterileriyle farklı bilim dallarında deneyler gerçekleştirilecek. Gençlerin enerji verimliliği alanında farklı projeleri sergilenecek."