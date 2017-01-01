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Mutlu Topçu'nun Bursaspor karnesi

02 Mayıs 2017 Salı, 12:44


BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 5-0 yenilen Bursaspor, görevinden ayrılan teknik direktör Mutlu Topçu yönetiminde istediği sonuçları alamadı.

Bursaspor, Hamza Hamzaoğlu'nun istifasının ardından 20. haftadaki Fenerbahçe maçıyla göreve başlayan Topçu idaresinde çıktığı 10 maçta 6 yenilgi yaşarken, ikişer galibiyet ve beraberlik aldı.

Topçu yönetimindeki ilk müsabakasında evinde Fenerbahçe'yle 1-1 berabere kalan yeşil-beyazlı ekip, deplasmanda oynadığı 21 ve 22. hafta mücadelelerinde Kayserispor'a 2-0, Kasımpaşa'ya ise 4-0 yenildi.

Kasımpaşa yenilgisinin ardından bir grup Bursaspor taraftarı, yeşil-beyazlı kafileyi taşıyan otobüsü Osmangazi Köprüsü çıkışında durdururken, taraftarların futbolculara saldırması uzun süre gündemde kaldı.

Yeşil-beyazlılar, Topçu idaresinde ilk galibiyetine 23. haftada ulaştı. Art arda alınan kötü sonuçlardan sonra küme düşme tehlikesini hisseden Bursaspor, söz konusu haftada aynı sıkıntıyı yaşayan Gaziantepspor'u 2-1 yenerek bir nebze rahatladı.

Ligin 24. haftasında deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşan ve 1-1 biten maçın ardından evine bir puanla dönen Bursaspor, 25. haftada sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-1, 26. haftada ise deplasmanda Atiker Konyaspor'a 2-0'lık skorlarla mağlup oldu.

Süper Lig'in 27. haftasında Kardemir Karabükspor'u ağırlayan Bursaspor, aldığı 3-0'lık galibiyetle küme düşme potasıyla arasındaki puan farkını açmayı başardı.

Bursaspor, Topçu yönetimindeki son iki maçında ağır yenilgiler yaşadı. 28'inci haftada Akhisar Belediyespor'a deplasmanda 5-1 mağlup olan yeşil-beyazlı takım, son olarak sahasında Galatasaray'a 5-0'lık skorla kaybetti.

Mutlu Topçu, Galatasaray karşılaşmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, teknik direktör olarak bütün sorumluluğu üzerine aldığını ve görevinden istifa ettiğini açıkladı.


- Kalesini gole kapatamadı


Bursaspor, Mutlu Topçu yönetiminde aldığı kötü sonuçların yanı sıra kalesini savunmakta zorlandı.

Yeşil-beyazlı ekip, Topçu idaresinde çıktığı 10 müsabakada 24 gole engel olamazken, rakip fileleri sadece 9 kez havalandırabildi.

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