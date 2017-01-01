Mardin'de "Dikey Bahçe Projesi"

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MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, kentte "Dikey Bahçe Projesi"ni hayata geçiriyor.

Belediye, kentte görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak ve yeşil alan oluşturmak amacıyla çalışmalarına hız verdi.

Bu kapsamda Yeni Yol Caddesi'nde, bin 500 metrekarelik alanı kapsayacak "Dikey Bahçe Projesi" başlatıldı. 295 metre uzunluğunda olacak dikey bahçede, bölgenin iklimine uygun 100 bin bitki kullanılacak.

Projede, Mardin'in tarihi mirasını yansıtacak çeşitli sanatsal ögeler de yer alacak. Projenin en geniş alanında, vatandaşların dinleneceği mekanlar ve fotoğraf çekebilmeleri için sahneler oluşturulacak.

- "Mardin'in çehresi değişecek"

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, göreve başladığından bu yana yeşil bir Mardin için bütün imkanların seferber edildiğini vurguladı.

Kenti daha yeşil ve yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Yaman, "Vatandaşların gözlerine hitap eden çiçekleri şekillendirerek görsel bir sunum yapan belediyemiz, sit alanındaki çalışmalarla şehrin daha sağlıklı ve modern görünümde olması için çalışmalarını sürdürüyor. Dikey Bahçe Projesi ile Mardin'in çehresi değişecek." ifadelerini kullandı.