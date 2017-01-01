Kısa devre yaptıran yılan 12 köyü elektriksiz bıraktı

MUŞ (AA) - Muş'ta enerji nakil hattı ile elektrik direği arasında kalarak kısa devreye yol açan yılan, 12 köyü saatlerce elektriksiz bıraktı.
Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) İl Müdürü Eşref Şentürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, 12 köyü besleyen Sürügüden enerji nakil hattındaki direğe tırmanan yılanın, akıma kapılarak telef olduğunu söyledi.
Yılanın enerji hatlarında kısa devre oluşturduğunu anlatan Şentürk, şunları kaydetti:
"Ekiplerimiz meydana gelen arızayı direkleri tek tek gezerek buldu. 12 köyümüz 14-15 saat yılanın verdiği arıza neticesinde elektriksiz kaldı. Ekiplerimiz telef olan yılanı indirdikten sonra enerjiyi verdiler ve hat normale döndü."