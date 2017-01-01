Minik kaymakamın istediği park yapılacak

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ŞANLIURFA (AA) - İçişleri Bakanlığınca Viranşehir Belediyesine Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Ömer Çimşit, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu devrettiği Mehmet Salih Turgut'un park talimatının yerine getirileceğini belirtti.

İçişleri Bakanlığınca 3 ay önce görevden alınan belediye başkanının yerine KHK kapsamında vekaleten görevlendirilen Viranşehir Kaymakamı Ömer Çimşit, ilçe halkının hak ettiği hizmetlere bir an önce ulaşması için çaba gösteriyor.

Çimşit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu devrettiği 4. sınıf öğrencisi Mehmet Salih Turgut'un Yenişehir Mahallesi'ne park yapılması yönündeki talimatının yerine gelmesi için adeta seferberlik başlattığını söyledi.

Bölgeye gönderdiği ekiplerden inceleme ve değerlendirme raporu aldığını belirten Çimşit, mahalle sakinlerinin daha önce de benzer talepleri bulunması dolayısıyla talimatın gereği için acele ettiklerini ifade etti.

Parkın proje çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiğini vurgulayan Çimşit, şöyle konuştu:

"Küçük kaymakamımız, en kısa sürede çalışmaların tamamlanarak o bölgede yaşayan çocuklarımıza insanlarımıza oranın park yapılarak hizmete sunulması talimatını verdi. Biz de belediye olarak minik kaymakamımızın o talimatını yerine getirmek için söz verdik. O bölgede 45 dönümlük belediye mülkiyetinde olan bir arazi var. Talimatın gereğiyle ilgili belediye olarak çalışma yürüttük ve projelendirilmesinde son aşamaya geldik. Yaklaşık maliyeti açıklanıyor, kısa süre içerisinde proje tamama erdirilecek."

Turgut da talimatına gösterilen duyarlılıktan dolayı yetkililere teşekkür etti. Mahallerinin park sayesinde daha güzel bir ortama kavuşacağını aktaran Turgut, "Ne zaman oradan geçsem arkadaşlarım veya tanıdıklarımdan duyuyordum 'Burası boş arazi, keşke park olsa çok güzel alanlar yapılabilir' diye ben de 23 Nisan günü makama oturunca bu aklıma geldi, söyledim Bu talimatım yapılınca ben çok mutlu oldum." dedi.