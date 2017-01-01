Kilidini kırarak gizlendikleri tır dorsesinde yakalandılar

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da park halindeki tır dorsesinin kilidini kırarak geceyi burada geçiren 12 sığınmacı ve kaçak yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Süleymanpaşa ilçesinde park halindeki 33 DFP 04 plakalı tır sürücüsü, bir süre ayrıldığı tırın yanına döndüğü zaman dorsenin kilidinin kırıldığını fark etti.
Polis ekiplerine haber verilmesi üzerine dorsede arama yapan ekipler, Irak ve Suriye uyruklu 12 kişiyi yakaladı.
Kaçak ve sığınmacılar, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldükten sonra İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Kaçakların fark edilmemesi durumunda yurt dışına çıkış yapacak tırın dorsesinde, Avrupa'ya kaçmayı planladıkları öğrenildi.