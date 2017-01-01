Kadınlara "en tatlı" istihdam desteği

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ORDU (AA) - Ordu Ticaret ve Sanayi Odasınca (OTSO) hayata geçirilen "İş'de Kadınlar" projesi kapsamında 60 kadın, "butik çikolatacılık" eğitimi almaya başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığının Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında, Ordu'da "İş'de Kadınlar" projesi yürütülüyor.

Proje kapsamında, 25-50 yaş aralığındaki 60 kadına, fındığın kullanımında önemli yere sahip çikolata yapımı konusunda eğitim verilecek.

OTSO Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin, düzenlediği basın toplantısında, proje doğrultusunda kadınların bugün odada eğitime başladığını söyledi.

Projenin, bin 200 proje arasında ilk 40'a girdiğini ve 600 bin lira civarında hibe desteğiyle hayata geçirildiğini anlatan Şahin, "Türkiye'de ve dünyada en fazla fındık üreten il konumundayız. Fındığı tüketmemiz lazım. Tüketmek için de fındıkla ilgili devamlı proje üretmemiz gerekiyor. En çok fındığı tükettiğimiz alanlardan biri de çikolata. Bununla ilgili proje hazırladık." dedi.

Eğitim için 200'ün üzerinde başvuru aldıklarını belirten Şahin, "Bu proje sayesinde bölgemizde 25-50 yaş arasında 60 bayanımız eğitim görecek. Kadınlarımızı daha çok iş alanına sokabilmemiz için hazırladığımız bir proje. Bir girişimcilik projesi. Kadınlarımız ne kadar eğitimli, ne kadar meslek sahibi olursa girişimci olma şansı artacak." diye konuştu.

- Başarılı kadınlar Belçika'ya gidecek

Şahin, kursiyerlerin butik çikolata hazırlama, iş sağlığı ve işçi güvenliği, web tasarımlı içerik yönetim sistemleri ve girişimcilik olmak üzere 4 başlıkta eğitim alacağını dile getirdi.

Kadınların evlerinde pasta veya börek yaptıkları gibi çikolata da üretebileceklerine işaret eden Şahin, çikolatanın evlerden bile pazarlanabileceğini, aynı zamanda iş yeri açılabileceğini ve böylelikle iş kadınlarının sayısının artacağını aktardı.

Eğitim sonunda başarılı olan 7 kursiyerin, Belçika'nın Brüksel kentine götürüleceğini bildiren Şahin, "Çikolata nasıl üretiliyor, ticareti ve dağıtımı nasıl yapılıyor? pratik bir eğitimden de geçmiş olacaklar. Ayrıca odamızda güzel bir mutfak hazırladık. Sadece bu eğitime münhasır değil, gelecekte çikolata eğitimi almak isteyen başka bir grup da burayı kullanabilecek." dedi.

Eğitmen Sevim Dervişoğlu da butik çikolata konusunda teorik eğitim verdiklerini, daha sonra odada oluşturulan mutfakta pratik uygulama eğitimine geçeceklerini söyledi.



