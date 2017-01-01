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Siirt'te terör operasyonu

02 Mayıs 2017 Salı, 13:14

SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 3 farklı koordinatta tespit edilen sığınaklardaki aramada çok sayıda mühimmat, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerini engellemek amacıyla 27-28 Nisan'da operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonda 3 farklı koordinatta sığınak bulunduğu ifade edilen açıklamada, sığınak ve arazideki aramalarda 12 kilogramlık 50 mutfak tüpü, 48 pil ile bunlara bağlı 7 el yapımı patlayıcı düzeneği, 3 şarjör, 17 makineli tüfek mühimmatı, 8 roketatar sevk fişeği, 39 boş kovan, jeneratör ile çok sayıda örgütsel doküman ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda örgütsel doküman niteliğindeki malzeme ve silah şarjörlerinin muhafaza altına alındığı, diğer malzemeler ile patlayıcı düzeneklerin de olay yerinde imha edildiği bildirildi.

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