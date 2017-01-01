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ADANA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da, istifa eden teknik direktör Engin İpekoğlu'nun yerine Tekin İncebaldır getirildi.

Kulüp başkanı Sedat Sözlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta sahalarında Bandırmaspor'a 4-1 yenildiklerini anımsattı.

Bu mağlubiyetin ardından istifa eden İpekoğlu'nun kararını yönetim kurulu olarak değerlendirdiklerini ifade eden Sözlü, şunları söyledi:

"Engin İpekoğlu ve ekibinin istifasını kabul ettik, göreve de Tekin İncebaldır'ı getirdik. Tekin hocamızla sezon sonuna kadar, 4 maçlık bir anlaşma yaptık. Gelecek hafta deplasmanda yapacağımız Boluspor maçında da takımın başında Tekin İncebaldır olacak. Kendisine ve ekibine şimdiden başarılar diliyorum."

Tekin İncebaldır, Bölgesel Amatör Lig takımlarından Adana Büyükşehir Belediyespor'un teknik direktörlüğünü yapıyordu.