Çocuklara sanal gerçeklik gözlüğüyle trafik eğitimi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

EDİRNE (AA) - Edirne'de öğrenciler, sanal gerçeklik gözlüğüyle trafik eğitimi aldı.

Türkiye'de faaliyet gösteren bir lojistik firması tarafından başlatılan "Akıllı Tır Akıllı Çocuklar" projesi kapsamında öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Projenin ilk etabı Süloğlu İlkokulunda gerçekleştirildi.

Proje çerçevesinde 4 gün boyunca Edirne ve ilçelerindeki 8 okulda öğrenciler, trafik işaretleri, trafikle ilgili bilgi, proje ve ekipmanlar ile sanal gerçeklik gözlüğüyle bilgilendirilecek.

Yaklaşık bin öğrencinin eğitim alacağı projede, sanal gerçeklik gözlüğüyle verilen eğitim öne çıkıyor.

Öğrenciler, teknolojik gözlükle 1,5 dakika boyunca kontrollü şekilde yolun karşısına geçme, trafik ışıkları kontrolü ve trafik işaretçilerine uyma gibi konularda bilgi edindi.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, trafik bilincinin artırılmasına yönelik hayata geçirilen projenin çok faydalı olacağını belirtti.

Trafik eğitiminin okul çağında başlanmasının önemine vurgu yapan Özcan, "Trafiğin en savunmasız katılımcıları olan çocuklarımızı eğlendirerek trafik bilincinin aşılanması bağlamında hazırlanan 'Akıllı Tırlar Akıllı Çocuklar' projesinin ilimizde trafik güvenliği sorununa uzun vadede önemli katkılar getireceğine ve farkındalık yaratacağına inancımız sonsuz. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Mars Logistics Genel Müdürü Ali Tulgar ise 2-5 Mayıs tarihlerini kapsayan trafik haftasında "Akıllı Tır Akıllı Çocuklar" projesiyle Edirne ilçe ve köylerindeki 8 okulu ziyaret edeceklerini söyledi.

Trafik bilincinin artırılması için firma olarak sürekli çalışmalar yaptıklarını belirten Tulgar, "Bildiğiniz üzere her yıl ülkemizde binlerce trafik kazası meydana geliyor. Trafik bilincini okul çağlarından itibaren oluşturulması fikrinden yola çıkarak hayata geçirdiğimiz projemizle Edirne ilçe ve köylerinde 4 günde bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Projenin açılış etkinliğine, Süloğlu Kaymakamı Yusuf Cankatar, Edirne İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kemal Soytürk ve firma yetkilileri de katıldı.