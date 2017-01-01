Üniversiteliler köy okulunu tamir etti

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında İhsaniye ilçesine bağlı Ayazin köyündeki ilkokulun tamir, tadilat ve boyasını yaptı.

Üniversiteden 20 öğrenci, Ayazin köyüne giderek iki günde binanın iç ve dışının tamiratını gerçekleştirdi.

AKÜ Öğretim Görevlisi Süleyman Gücek, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında kendisinden destek istediğini söyledi.

Gençlerin önerisini İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile paylaştıklarını, olumlu cevap alınca çalışmalara başladıklarını dile getiren Gücek, şöyle devam etti:

"Bugün bu güzel teklifi ortaya atan 20 üniversite öğrencimiz ile Ayazin köyündeyiz. İlk önce okulun tamir ve tadilat işlerini yaptık. Sıva ve alçıdan sonra boyama işlemine geçtik. Bu işlemleri tabii kendi başımıza yapmadık. Üniversite öğrencilerimizin yanı sıra burada okuyan ilkokul öğrencilerinin ve velilerimizin de destekleri oldu."

Gücek, destek veren İhsaniye Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve köylülere teşekkür etti.

- "Burada olmaktan çok mutluyum"

Üniversite öğrencisi Elif Barut, daha önce köy okulunda staj yaptığını belirterek, bu okullarda okuyan öğrencilerin durumlarını yakinen bildiğini kaydetti.

Amacının, minik yüreklere destek vermek olduğunu anlatan Barut, "Boya, zımpara yapıyorum. İnşaatçı kızı olduğum için elimden gelen her işi yapıyorum. Burada olmaktan mutluyum." dedi.

Öğrencilerden Muhammet Sarıkavak da köyde büyüdüğünü ve burada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "İlkokulda okurken böyle bir grup gelip de okulumuzu boyasaydı, yaşayacağım mutluluğu düşünemiyorum. Ruloyla pencere kenarlarını boyamak bana düştü. Elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.