Kocaeli'de üzerinde apartman olan tarihi hamam restore ediliyor

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KOCAELİ (AA) - Hamalzade Hacı Hasan tarafından 18. yüzyılda yaptırılan tarihi hamamın restorasyon çalışmalarına İzmit Belediyesi tarafından devam ediliyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, İzmit'te bir kısmı üstünde 7 katlı apartman bulunan, 18 yüzyılın ortalarında Hamalzade Hacı Hasan tarafından yaptırılan tarihi hamamın, restore edildiği belirtildi.

İstanbul'daki tarihi Cağaloğlu Hamamı'nın bir benzeri olan Yeni Hamam'daki restorasyon çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanacağı ifade edilen açıklamada, yaklaşık 25 yıl önce üzerine 7 katlı apartman yapılan ve bir kısmı apartman altında bulunan 250 metrekarelik tarihi eserin restorasyon çalışmalarının titizlilikle gerçekleştirildiği anlatıldı.

Açıklamada, Yeni Hamam'ın sergi salonu olarak kullanılmasının planlandığı dile getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmit Belediye Başkan Nevzat Doğan, hamamın Osmanlı döneminden kalan, şehir tarihinde önemi bulunan bir eser olduğunu bildirdi.

Geçmiş yıllardaki ihmaller nedeniyle büyük hasar gören ve unutulmaya yüz tutan tarihi eseri hak ettiği değere kavuşturmanın çabasında olduklarını aktaran Doğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Ne yazık ki hamamın güney ve doğu cephesi tamamıyla yeni yapılan apartman tarafından kuşatılmıştır. Batı cephesi de yeni yapılan konuta göre istenildiği gibi tahrip edilip külhan ve depo kısımları tamamıyla zarar görmüştür. Eserin kuzey cephesi de harap durumdadır. Eserin İstanbul Cağaloğlu Hamamı ile muhteşem benzerliği bizi 18. yüzyıl ortalarına götürmektedir. Şehrimizin tarihini ve önemini bilen bir belediye olarak, tarihi eserlerimizin bu durumuna çok üzülüyor ve bu eserlerimizin kurtarılabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Şehrimiz artık bir turizm kenti olarak anılacaksa bu eserlerin kurtarılıp turizme kazandırılması gerekmektedir."



