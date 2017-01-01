02 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kocaeli'de üzerinde apartman olan tarihi hamam restore ediliyor

02 Mayıs 2017 Salı, 13:45

KOCAELİ (AA) - Hamalzade Hacı Hasan tarafından 18. yüzyılda yaptırılan tarihi hamamın restorasyon çalışmalarına İzmit Belediyesi tarafından devam ediliyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, İzmit'te bir kısmı üstünde 7 katlı apartman bulunan, 18 yüzyılın ortalarında Hamalzade Hacı Hasan tarafından yaptırılan tarihi hamamın, restore edildiği belirtildi.

İstanbul'daki tarihi Cağaloğlu Hamamı'nın bir benzeri olan Yeni Hamam'daki restorasyon çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanacağı ifade edilen açıklamada, yaklaşık 25 yıl önce üzerine 7 katlı apartman yapılan ve bir kısmı apartman altında bulunan 250 metrekarelik tarihi eserin restorasyon çalışmalarının titizlilikle gerçekleştirildiği anlatıldı.

Açıklamada, Yeni Hamam'ın sergi salonu olarak kullanılmasının planlandığı dile getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmit Belediye Başkan Nevzat Doğan, hamamın Osmanlı döneminden kalan, şehir tarihinde önemi bulunan bir eser olduğunu bildirdi.

Geçmiş yıllardaki ihmaller nedeniyle büyük hasar gören ve unutulmaya yüz tutan tarihi eseri hak ettiği değere kavuşturmanın çabasında olduklarını aktaran Doğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Ne yazık ki hamamın güney ve doğu cephesi tamamıyla yeni yapılan apartman tarafından kuşatılmıştır. Batı cephesi de yeni yapılan konuta göre istenildiği gibi tahrip edilip külhan ve depo kısımları tamamıyla zarar görmüştür. Eserin kuzey cephesi de harap durumdadır. Eserin İstanbul Cağaloğlu Hamamı ile muhteşem benzerliği bizi 18. yüzyıl ortalarına götürmektedir. Şehrimizin tarihini ve önemini bilen bir belediye olarak, tarihi eserlerimizin bu durumuna çok üzülüyor ve bu eserlerimizin kurtarılabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Şehrimiz artık bir turizm kenti olarak anılacaksa bu eserlerin kurtarılıp turizme kazandırılması gerekmektedir."


İLGİLİ HABERLER
Kartepeli kadınlar, kanser hakkında bilgilendirildi
YEREL

KARTEPELİ KADINLAR, KANSER HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ
Başkan Karaosmanoğlu, &quot;Kocaeli'de yüzme bilmeyen kalmasın&quot;
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU, "KOCAELİ'DE YÜZME BİLMEYEN KALMASIN"
Büyükşehir'den 30 hektarlık Muhtarlar Hatıra Ormanı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN 30 HEKTARLIK MUHTARLAR HATIRA ORMANI
Kartepeli çocuklar tiyatroda
YEREL

KARTEPELİ ÇOCUKLAR TİYATRODA
Büyükşehir'den geleneksel Türk Süsleme Sanatları Sergisi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN GELENEKSEL TÜRK SÜSLEME SANATLARI SERGİSİ
GEMUT'tan kulakların pasını silen konser
YEREL

GEMUT'TAN KULAKLARIN PASINI SİLEN KONSER
Yeni Hamam'da çalışmalar son sürat
YEREL

YENİ HAMAM'DA ÇALIŞMALAR SON SÜRAT
Çukurbağ'da mahalle gezisi
YEREL

ÇUKURBAĞ'DA MAHALLE GEZİSİ
Darıcalı milli karateci Avrupa Şampiyonasında
YEREL

DARICALI MİLLİ KARATECİ AVRUPA ŞAMPİYONASINDA
İzmit Belediyesi'nden Diyadin'e oyun grubu
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ'NDEN DİYADİN'E OYUN GRUBU
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
YEREL

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
1 Mayıs kutlamalarında Kocaeli polisi kuş uçurmadı
YEREL

1 MAYIS KUTLAMALARINDA KOCAELİ POLİSİ KUŞ UÇURMADI
GÜNCELLEME İzmit Körfezi'nde LPG tankerindeki yangın
YEREL

GÜNCELLEME İZMİT KÖRFEZİ'NDE LPG TANKERİNDEKİ YANGIN
İzmit Körfezi'nde LPG tankerindeki yangın
YEREL

İZMİT KÖRFEZİ'NDE LPG TANKERİNDEKİ YANGIN
9. Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri 6 Mayıs'ta yapılacak
YEREL

9. SEKA PARK ALTIN KEMER YAĞLI GÜREŞLERİ 6 MAYIS'TA YAPILACAK
Bitlislilerden Başkan Toltar'a ziyaret
YEREL

BİTLİSLİLERDEN BAŞKAN TOLTAR'A ZİYARET
41 Genç 41 Gelecek öğrencilerinden geçmişe yolculuk
YEREL

41 GENÇ 41 GELECEK ÖĞRENCİLERİNDEN GEÇMİŞE YOLCULUK
9. Seka Park Altın Kemer Yağlı Güreşleri
YEREL

9. SEKA PARK ALTIN KEMER YAĞLI GÜREŞLERİ
Büyükşehir'den uluslararası sağlık projesi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN ULUSLARARASI SAĞLIK PROJESİ
İzmit köylülerine süt üretimi eğitimi
YEREL

İZMİT KÖYLÜLERİNE SÜT ÜRETİMİ EĞİTİMİ
Yemekte şehrin bilgeleri seçildi
YEREL

YEMEKTE ŞEHRİN BİLGELERİ SEÇİLDİ
İzmit Belediyesi bisiklet dağıtmaya devam ediyor
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ BİSİKLET DAĞITMAYA DEVAM EDİYOR
Kocaeli'de kültür sanat
YEREL

KOCAELİ'DE KÜLTÜR SANAT
Başkan Üzülmez işçilerin bayramını kutladı
YEREL

BAŞKAN ÜZÜLMEZ İŞÇİLERİN BAYRAMINI KUTLADI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

DİDEM SOYDAN'IN YATAK POZUNA BEĞENİ YAĞDI

 1
  • 2 Bella Hadid gecelerde...
  • 3 Adından bir kez daha söz ettirdi!
  • 4 İşte Mahmut Tuncer'in kızı