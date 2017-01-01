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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Muğla'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

02 Mayıs 2017 Salı, 13:47

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde kamyonun binaya çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Ahmet Fidan idaresindeki 07 AKP 91 plakalı sebze ve meyve yüklü kamyon, Pilavtepe mevkisinde yol kenarındaki boş bir binaya çarparak durdu.

Kazada kamyondaki Fidan ve yanında bulunan Sinan Koyuncu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine sevk edildi. Koyuncu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Fidan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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