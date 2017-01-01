Sosyal medyada terör örgütü propagandasına hapis cezası

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla hakkında dava açılan sanık, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hakkında kamu davası açılan tutuklu sanık Murat Aslan ve avukatı katıldı.

Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından söz verilen sanık Aslan, hakkındaki suçlamayı reddederek, iddianamede geçen sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu fakat PKK/KCK propagandası olduğu iddia edilen paylaşımları yapmadığını savundu.

Paylaşımları kimin yaptığını bilmediğini ve terör örgütüyle hiçbir bağlantısı olmadığını ileri süren Aslan, beraatini ve tahliyesini istedi.

Daha sonra esas hakkındaki mütalaasını veren Cumhuriyet savcısı, paylaşımlarında PKK/KCK'nın propagandası mahiyetinde fotoğraf ve videoya yer vererek, söz konusu örgütün şiddet ve cebir içeren yöntemlerini övücü ve teşvik edici şekilde propagandasını yaptığı anlaşılan sanığın, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun 7/2-2, Türk Ceza Kanunun 43/1, 53 ve 63. maddeleri gereğince cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı sanığı, verilen ceza miktarı ve tutuklu bulunduğu süreyi dikkate alarak tahliye etti.



