ICOMOS heyeti Misis Antik Kenti'nde

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ADANA (AA) - Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) Türkiye Milli Komitesi heyeti, Adana'da tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan ve Roma döneminin önemli kentleri arasında yer alan 7 bin yıllık Misis Antik Kenti'nde incelemede bulundu.

ICOMOS Türkiye Milli Komitesi Başkanı İclal Dinçer'in de yer aldığı heyet, Roma dönemine ait 2 su değirmeni, kervansaray ve cami restorasyonu çalışmalarının yürütüldüğü antik kentte, Yüreğir Belediyesinin başlattığı "Ölümsüzlük Şehri Misis" projesi hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Dinçer, yaptığı açıklamada, çalışmaların çok isabetli ve ehil ellerde gerçekleştirilmesinden mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Kültürel ve doğal varlıkların dünyaya tanıtılmasını sağladıkları için Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan ve ekibine teşekkür eden Dinçer, antik kentteki çalışmalarda başarılar diledi.