02 MAYIS 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kars'taki darbeci askerler hakim karşısına çıkıyor

02 Mayıs 2017 Salı, 13:59

KARS (AA) - Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine karıştıkları iddiasıyla eski Binbaşı Serkan Akanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 24 sanığın yargılanacağı dava yarın başlayacak.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz 2016'da 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı 2. Mekanize Piyade Taburu'nda görevli tutuklu sanıklar Binbaşı Akanoğlu ile bir üsteğmen ve asteğmen, 2 astsubay, 3 yüzbaşı ve 16 uzman çavuştan oluşan, 5'i tutuklu 24 eski askeri personel hakkında FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin başlatılan soruşturma bir süre önce tamamlandı.

Hazırlanan 147 sayfalık iddianamenin Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesiyle haklarında dava açılan sanıklar yarın hakim karşısına çıkacak.

Kars Adliyesinde daha önce konferans salonu olarak kullanılan 150 kişilik duruşma salonunda görülecek davanın duruşması yarın saat 09.00'da başlayacak.

Duruşma sebebiyle güvenlik önlemleri artırılan adliyenin çevresinde polislerce de tedbir alındı.

İddianamede, tutuklu eski Binbaşı Serkan Akanoğlu, Yüzbaşı Sinan Karademir, Astsubay Seçkin Çakmakçı, uzman çavuşlar Atilla Civelek ve Refik İvecan ile tutuksuz yargılanacak 19 askeri personel "sanık" sıfatıyla yer alıyor.

Örgütün antidemokratik, hukuk ve ahlak dışı birçok yöntem kullanarak tabanındaki insanların dini duygularını istismar edip devletin kurum ve kuruluşlarında yıllarca kadrolaşmaya çalıştığı belirtilen iddianamede, FETÖ'nün özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde örgütlenerek "güvenlik bürokrasisi" ve "istihbarat" alanında ağ oluşturduğu ifade ediliyor.

- Ceza istemleri

Sanıkların isnat edilen suçları işledikleri kanaatine varıldığı kaydedilen iddianamede, aralarında eski Binbaşı Serkan Akanoğlu, Yüzbaşı Sinan Karademir, Astsubay Seçkin Çakmakçı, uzman çavuşlar Atilla Civelek ve Refik İvecan'ın da yer aldığı 24 eski askeri personelin "anayasayı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "terör örgütü üyesi olma" suçlarından 10 yıldan 15 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırılmaları isteniyor.

İLGİLİ HABERLER
Kars'ta top mermisi bulundu
YEREL

KARS'TA TOP MERMİSİ BULUNDU
Kars Şehir Stadının yapımı yılan hikayesine döndü
YEREL

KARS ŞEHİR STADININ YAPIMI YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ
Dereiçi'nde bulunan tabyalar çöplüğe döndü
YEREL

DEREİÇİ'NDE BULUNAN TABYALAR ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ
Başkan Muharrem Yıldız, Karslıları Kars36 Spor, Sarıkamış Belediye Spor maçına davet etti
YEREL

BAŞKAN MUHARREM YILDIZ, KARSLILARI KARS36 SPOR, SARIKAMIŞ BELEDİYE SPOR MAÇINA DAVET ETTİ
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
YEREL

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
KKDGC Başkanı Daşdelen'e Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine verdiği önemden dolayı plaket
YEREL

KKDGC BAŞKANI DAŞDELEN'E TÜRKİYE-AZERBAYCAN KARDEŞLİĞİNE VERDİĞİ ÖNEMDEN DOLAYI PLAKET
Kars36 Spor'da kritik hafta
YEREL

KARS36 SPOR'DA KRİTİK HAFTA
2017 yılı Azerbaycan'da &quot;İslam Dayanışması Yılı&quot; olarak ilan edildi
YEREL

2017 YILI AZERBAYCAN'DA "İSLAM DAYANIŞMASI YILI" OLARAK İLAN EDİLDİ
Başkan Karaçanta'nın 1 Mayıs mesajı
YEREL

BAŞKAN KARAÇANTA'NIN 1 MAYIS MESAJI
&quot;Kara kış&quot;ın ardından tohumlar toprağa kavuştu
YEREL

"KARA KIŞ"IN ARDINDAN TOHUMLAR TOPRAĞA KAVUŞTU

İHA Kars temsilciliğine Azerbaycan'dan plaket
YEREL

İHA KARS TEMSİLCİLİĞİNE AZERBAYCAN'DAN PLAKET
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

DİDEM SOYDAN'IN YATAK POZUNA BEĞENİ YAĞDI

 1
  • 2 Bella Hadid gecelerde...
  • 3 Adından bir kez daha söz ettirdi!
  • 4 İşte Mahmut Tuncer'in kızı