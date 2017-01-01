Kars'taki darbeci askerler hakim karşısına çıkıyor

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KARS (AA) - Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine karıştıkları iddiasıyla eski Binbaşı Serkan Akanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 24 sanığın yargılanacağı dava yarın başlayacak.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz 2016'da 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı 2. Mekanize Piyade Taburu'nda görevli tutuklu sanıklar Binbaşı Akanoğlu ile bir üsteğmen ve asteğmen, 2 astsubay, 3 yüzbaşı ve 16 uzman çavuştan oluşan, 5'i tutuklu 24 eski askeri personel hakkında FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin başlatılan soruşturma bir süre önce tamamlandı.

Hazırlanan 147 sayfalık iddianamenin Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesiyle haklarında dava açılan sanıklar yarın hakim karşısına çıkacak.

Kars Adliyesinde daha önce konferans salonu olarak kullanılan 150 kişilik duruşma salonunda görülecek davanın duruşması yarın saat 09.00'da başlayacak.

Duruşma sebebiyle güvenlik önlemleri artırılan adliyenin çevresinde polislerce de tedbir alındı.

İddianamede, tutuklu eski Binbaşı Serkan Akanoğlu, Yüzbaşı Sinan Karademir, Astsubay Seçkin Çakmakçı, uzman çavuşlar Atilla Civelek ve Refik İvecan ile tutuksuz yargılanacak 19 askeri personel "sanık" sıfatıyla yer alıyor.

Örgütün antidemokratik, hukuk ve ahlak dışı birçok yöntem kullanarak tabanındaki insanların dini duygularını istismar edip devletin kurum ve kuruluşlarında yıllarca kadrolaşmaya çalıştığı belirtilen iddianamede, FETÖ'nün özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde örgütlenerek "güvenlik bürokrasisi" ve "istihbarat" alanında ağ oluşturduğu ifade ediliyor.

- Ceza istemleri

Sanıkların isnat edilen suçları işledikleri kanaatine varıldığı kaydedilen iddianamede, aralarında eski Binbaşı Serkan Akanoğlu, Yüzbaşı Sinan Karademir, Astsubay Seçkin Çakmakçı, uzman çavuşlar Atilla Civelek ve Refik İvecan'ın da yer aldığı 24 eski askeri personelin "anayasayı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "terör örgütü üyesi olma" suçlarından 10 yıldan 15 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırılmaları isteniyor.