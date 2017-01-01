Samsun'daki DEAŞ operasyonu

SAMSUN (AA) - Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince gözaltına alınan Irak uyruklu K.S.M.M. (29), M.T.M.T. (23), A.Y.J.A. (26), I.T.M.T. (29) ve T.A.N.T'nin (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde 28 Nisan'da polis ekiplerinin belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Iraklı 5 kişi gözaltına alınmıştı.