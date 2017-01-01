Haydar Aliyev doğum gününde anıldı

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IĞDIR (AA) - Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in 94. doğum yıl dönümü nedeniyle Iğdır'da anma etkinliği düzenlendi.

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER), Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi (BDM) ve Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosluğu tarafından, Haydar Aliyev Parkı'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve Türkiye ile Azerbaycan'ın milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, burada yaptığı konuşmada, ülkesinin merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’i 94. doğum gününde anmak üzere çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Aliyev'in bir işçi ailesinin çocuğu olarak dünyaya gözlerini açtığını belirten Guliyev, "Atatürkümüz bu cumhuriyeti kurarken yeni bir Türk lider dünyaya gelmiştir. İnşallah tarihimizde hep böyle büyük liderler dünyaya gelecektir ve bu da Türk dünyasını daha ilerilere taşıyacaktır. Bu coğrafyada hatta dünyada Türk'ü istemeyen güçler var. Suriye gibi bölünmemizi isteyen güçler var ama bizim Atatürk gibi Haydar Aliyev gibi liderlerimiz oldukça asla bu hain güçler bu amaçlarına ulaşamayacaklardır." dedi.

Iğdır Vali Yardımcısı Harun Yücel, Türkiye'nin kalbinin Azerbaycan'da, Azerbaycan'ın kalbinin de Türkiye'de attığını ifade ederek, "Bugün Haydar Aliyev'in 94. doğum gününü kutlamak için burada bulunmaktayız. Haydar Aliyev, Azerbaycan'da nasıl ki sevilip sayılmakta ise bilinmesi gerekir ki biz de aynı şekilde sevip sayıyoruz. Azerbaycan ve Türkiye iş birliği halinde dünyanın parlayan yıldızları olacaklardır." diye konuştu.

Katılımcılar, konuşmaların ardından Aliyev'in büstüne gül bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Anma programına Guliyev ve Yücel'in yanı sıra Iğdır Vali Yardımcısı Bilgehan Karanfil, Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi (BDM) Başkanı İsmail Ağayev, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.