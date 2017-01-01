Malatya'da FETÖ/PDY operasyonu

MALATYA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan üniversite öğrencisi ve özel okul öğretmeni Malatya'da gözaltına alındı.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle aranan Nevşehir Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi ve Kars Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla aranan bir özel okul öğretmeni Malatya'da yakalandı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından ilgili emniyet müdürlüklerinin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.