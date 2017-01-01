ROBOGAMES'in şampiyonları Gaziantep'ten

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GAZİANTEP (AA) - Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) düzenlenen "ROBOGAMES Dünya Robot Yarışması"na katılan Gaziantep Özel SANKO Okulları öğrencileri 2 dünya birinciliği ve 2 dünya ikinciliği elde etti.

Özel SANKO Fen-Teknoloji Lisesi ile Özel SANKO Koleji 12. ve 9. sınıf öğrencilerinden oluşan ekip, robotik derslerinde öğrendikleri ve kendilerini yetenekli gördükleri robotik branşlarda seçim yaparak yarışmaya hazırlandı.

SANKO Okulları Robotik Öğretmeni Harun Bayseçkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerinin ABD'de 21-23 Nisan tarihlerinde düzenlenen "ROBOGAMES Dünya Robot Yarışması'"na katılarak önemli başarılar elde ettiklerini belirtti. Bayseçkin, yarışmanın kendi alanında dünyada en fazla katılımcının iştirak ettiği bir organizasyon olduğunu söyledi.

Öğrencilerinin ekim ayından itibaren yarışma için çalışmaya başladıklarını anlatan Bayseçkin, şunları belirtti:

"Hepsinin ayrı ayrı projeleri vardı. Yarışmaya gittiğimizde oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Gerek jüri sunumu gerekse ziyaretçilerin ilgisi dolayısıyla. Haklı bir başarı elde ettiklerini düşünüyorum. Kendim, okulum, şehrim ve ülkem adına gurur dolu anlar yaşadık. Yarışmada, Ali Kağan Akbaş, "Akıllı Yelek Projesi" ile dünya birincisi, Cemil Serden Şahin, "Lego Tube Push Projesi" ile dünya birincisi, Koray Çekici ve Tekin Orkun Hengirmen "Trafik Işığı Projesi" ile Atakan Aslan da "Lego Bowling Projesi" ile dünya ikincisi oldu."

Bayseçkin, dereceye giren projelerle ilgili patent sürecinin de başlatıldığını sözlerine ekledi.

Serbest kategoride "Akıllı Yelek Projesi"yle birinciliği elde eden Ali Kağan Akbaş, geliştirdiği yeleğin özellikle yaşlılarda ve bebeklerde hastalık durumunu ölçüp, sensörlerden aldığı verileri telefona anlık gönderebildiğini anlattı.

Yeleğin havadaki nemi, hastanın nabızını, ateşini ve idrar durumunu bildirebildiğini ifade eden Akbaş, şöyle dedi:

"Ayrıca acil durumlarda ilgili hatları arayabiliyor. Hem acil durumlara hızlıca müdahale etmeyi sağlıyor hem de erken teşhis konusunda size yardımcı oluyor. Yeleği giyen kişi de bir tuşa basarak durumunu takip edebiliyor. Bu yelek bakım evlerinde, hastanelerde veya evlerde bakıcıyla bırakılan çocukların durumlarını kontrol etmek için kullanılabilir. 680 katılımcının olduğu yarışmada birincilik elde etmek gurur vericiydi. Orada bayrağımızı dalgalandırmak, İstiklal Marşımızı okutmak bize keyf ve gurur verdi."

Serbest kategoride "Lego Tube Push Projesi" ile dünya birincisi olan 11. sınıf öğrencisi Cemil Serden Şahin, yarıştığı kategoride robotların yerdeki 7 ruloyu bitiş noktasına bir dakika içerisinde götürmesi gerektiğini söyledi.

Bu tip yarışmalarda robotlara belirli görevler verilerek onların yapılmasının istendiğini dile getiren Şahin, "Yarışmada gerçekleştirdiğim performansla birinci olmaya layık görüldüm. Orada İstiklal Marşımızı okutup, bayrağımızı dalgalandırmak çok gurur vericiydi. Üniversitede mühendislik alanında eğitim almak istiyorum. Ülkem ve şehrim için büyük adımlar atmak istiyorum. Hepimiz bu yönde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Yarışmada, arkadaşı Tekin Orkun Hengirmen ile yaptıkları "Trafik Işığı Projesi"yle dünya ikincisi olan 9. sınıf öğrencisi Koray Çekici de bir arkadaşının annesinin kalp krizi geçirdiğini ve ambulansın trafiğe takılması nedeniyle hayatını kaybettiğini, buradan yola çıkarak bu soruna çözüm bulmak istediklerini vurguladı.

Projede amaçlarının ambulansların en kısa sürede hastaneye veya hastaya yetişmesini sağlamak olduğuna değinen Çekici, "Ambulans kavşağa yaklaştığı zaman geçeceği güzergahta eğer kırmızı ışık yanıyorsa yeşil ışığa döner. Prototipimizde bunu sensörlerle sağladık ama gerçeğe uygulandığında bu kentlerdeki trafik yönetim sistemlerine rahatlıkla uygulanabilir. Projemizin ödül alması gurur verici. ABD'de de çok ilgi gördü. Günlük hayata kolaylıkla uygulanabilecek bir proje olduğu için dikkat çekti." sözlerine yer verdi.