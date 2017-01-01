Otistik çocuklar hem çaldı hem oynadı

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SAMSUN (AA) - Samsun Mutluluğun Kanatları Derneğince (SAMUKAD) otistik çocukların sosyalleşmesi amacıyla etkinlik düzenlendi.

SAMUKAD tarafından, Canik Özel Eğitim ve İş Uygulama Merkezi'nde eğitim gören otistik çocukların sosyalleşmeleri amacıyla etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğe aileleriyle katılan çocuklar palyaçoların yardımıyla çizgi film karakterlerinin kostümlerini giydi.

Etkinlikte çocuklardan bazıları enstrüman çalarken bazıları da dans ederek eğlendi.

SAMUKAD Başkanı Burcu Keskin, lösemili, otistik, down sendromlu ve köy okullarında ihtiyaç sahibi çocukları mutlu etmek amacıyla çalıştıklarını söyledi.

Otistik çocukları sosyalleşmeleri ve iletişime geçmeleri için diğer çocuklarla bir araya getirdiklerini belirten Keskin, çocukların birlikte oyunlar oynayıp eğlendiklerini anlattı.

Dernek olarak bu tür etkinliklere ağırlık vereceklerini dile getiren Keskin, şöyle konuştu:

"Zihinsel ve bedensel engelli çocuklarımızın topluma entegre olmalarını hedefliyoruz. Bu tarz etkinliklerle çocukların mümkün olduğu kadar sosyalleşmesi için çalışma yapıyoruz. Bunu da sosyal medya üzerinden takipçilerimiz ve üyelerimizin destekleriyle gerçekleştiriyoruz. Sadece engelli çocuklarımız değil diğer dezavantajlı çocuklarımız için de çalışmalar yapıyoruz."

Keskin, Türkiye'nin dört bir yanından gönderilen hediyeleri çocuklara ulaştırdıklarını kaydetti.