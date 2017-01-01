Dünya şampiyonundan satranç tavsiyesi

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ORDU (AA) - Romanya'da düzenlenen 2017 Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda 13 yaş kategorisinde birinci olan Enes Tanrıverdi, okulunda sevinçle karşılandı.

Sınıf arkadaşları ve öğretmenlerinin yoğun ilgi gösterdiği Özel Altaş Koleji 7. sınıf öğrencisi Enes'in adı, okulundaki satranç sınıfına verildi.

Enes, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce Karadeniz bölge birinciliği, Türkiye birinciliği ve Avrupa şampiyonluğu gibi derecelerinin olduğunu anımsattı. Dünya şampiyonası için iki aydır sıkı çalıştığını anlatan Enes, "Romanya'ya gitmeden önce rakiplerimi analiz etmeye çalıştım. Hepsinin çok güçlü olduğunu biliyordum. Ben de buna göre çalıştım ve birinciliği elde ettim. Dünya şampiyonluğu çok güzel bir duygu." dedi.

Dünya şampiyonu olduktan sonra en büyük mutluluğu, Türk bayrağını göndere çektirdiğinde yaşadığını dile getiren Enes, "Bu anları herkesin yaşaması lazım. Allah herkese böyle şampiyonluklar nasip etsin." ifadesini kullandı.

Satranç oynamanın, dikkat dağınıklığına iyi geldiğini, insana sabrı öğrettiğini ve derslerde başarıya katkı sağladığını vurgulayan Enes, "Satrancın pek çok faydasını gördüm. Bunun için anne ve babalara tavsiyem çocuklarına mutlaka satrancı sevdirsinler." diye konuştu.

Kendisine en büyük desteği ailesinin verdiğini belirten Enes, satranca nasıl başladığını şöyle anlattı:

"Ana sınıfı öğrencisiyken öğretmenimiz satranç konusunda bir ödev vermişti. Ödev konusu ise satranç taşlarının hareketi idi. Ben de o ödevi tamamlamak için birtakım araştırmalara girdim. Sonunda da bana verilen ödevi tamamlamıştım ancak o süre içerisinde satrancı çok sevmiştim. 6 yaşından beri de sürekli oynuyorum. Sıradan bir ödev, bugün beni dünya şampiyonu yaptı. Öğretmenlerime de bu anlamda çok teşekkür ediyorum."





- Okul müdürü Kalyoncu: "Bu başarı tüm öğrencilere örnek oldu"





Okul müdürü Ferahnaz Kalyoncu ise Enes ile gurur duyduklarını dile getirerek, "Kendisi daha önce elde ettiği başarılarla dünya şampiyonu olacağını zaten belli etmişti. Biz kendisiyle gurur duyuyoruz. Öğrencimizin bu başarısı okuldaki tüm öğrencilere de örnek oldu. İnşallah Enes'i çok daha iyi yerlerde göreceğiz." şeklinde konuştu.

Öte yandan, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, dünya şampiyonu Enes Tanrıverdi'yi makamında kabul ederek ödüllendirdi.