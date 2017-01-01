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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesince 12'ncisi gerçekleştirilen, Azerbaycan, KKTC, Bosna Hersek ve Gürcistan'dan oyuncuların katıldığı Uluslararası Liselerarası Tiyatro Festivali başladı.

Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'ndaki açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, 12 yıldır tiyatroya gönül veren gençleri festival kapsamında bir araya getirdiklerini söyledi.

Gençlerin, Türkiye'de ilk ve tek olan festival kapsamında yeteneklerini gösterme imkanı bulduklarını ifade eden Özgöncü, ayrıca festival süresince tecrübeli tiyatro oyuncularını genç yeteneklerle buluşturduklarını belirtti.

- Heyecanla giydiği ayağındaki farklı ayakkabıları gösterdi

Festivalin açılışı dolayısıyla emekli öğretmen ve pek çok dizi ve sinema filminde rol alan sanatçı Yakup Yavru, liseli tiyatrocularla söyleşi yaptı.

Kayseri'ye gelmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Yavru, panik ve heyecanla ayağına farklı ayakkabılar giydiğini belirterek, ayakkabılarını gösterdi.

Genç tiyatrocuların sorularını yanıtlayan Yavru, tiyatronun gönül işi olduğunu vurgulayarak, ilgi duyan gençlere tiyatro sevdasından vazgeçmemelerini önerdi.

Festivale, Kayseri, İzmir, Ankara ve Ordu ile Azerbaycan, KKTC, Gürcistan ve Bosna Hersek'ten 28 okul katılıyor.

Festival boyunca Şehir Tiyatrosu’nda her gün 14.00 ve 20.00 saatlerinde iki ayrı oyun sahnelenecek.

Festival, 20 Mayıs'taki ödül töreniyle sona erecek.