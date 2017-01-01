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YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
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Denizli'de FETÖ/PDY'nin "il yapılanması" davası

02 Mayıs 2017 Salı, 14:40

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) il yapılanması ve finans ayağına yönelik soruşturma kapsamında 87'si tutuklu, 145 sanık hakkında açılan davanın görülmesine başlandı.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince duruşma salonuna dönüştürülen Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki davaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar katıldı.

Tutuksuz sanıklar ve yakınları salona üzerleri aranarak alındı. Sanık sayısının fazla olmasından dolayı, duruşma salonuna sadece savunma yapacak sanık yakınları alındı.

Kimlik tespitinin ardından sanıkların savunmalarına geçildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüte finansman sağlamak suçlarıyla ilgili 87'si tutuklu 145 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

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